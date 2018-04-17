WSA: Спрос на сталь в мире вырастет в 2018 г на 1,8%

Мария Князева . World Steel Association (WSA) прогнозирует рост глобального спроса на сталь в 2018 году на 1,8% по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении ассоциации.

Таким образом, она повысила свой прогноз с октябрьской оценки в 1,6%. На следующий год WSA ожидает замедления роста показателя до 0,7%, отмечается в сообщении. Оценка 2019 года в октябрьском прогнозе не давалась.

"В ближайшие пару лет глобальная экономическая ситуация, как ожидается, останется благоприятной с высоким уровнем доверия и укрепляющимся восстановлением уровней инвестиций в развитых экономиках. В связи с этим спрос на сталь в развитых и в развивающихся экономиках, как ожидается, покажет устойчивый темп роста", — говорится в релизе.

Ассоциация прогнозирует рост спроса на сталь в развитых странах в целом на 1,8% в 2018 году (против октябрьской оценки в 0,9%) и на 1,1% — в 2019 году по сравнению с 2,9% в 2017 году. Предполагается, что спрос в США поднимется в нынешнем году на 2,7% (ранее ожидалось 1,1%), а в следующем — на 2% против 6,4% роста в 2017 году. Помимо прочего, WSA считает, что недавняя налоговая реформа поддержит спрос на сталь за счет своего положительного воздействия на инвестиции, говорится в сообщении.

Рост спроса в 28 странах Евросоюза , как предполагает ассоциация, составит в 2018 году 2% (против прежней оценки в 1,4%), а в 2019 году — лишь 0,8% против 2,5% роста за 2017 год. Спрос на сталь будет поддерживаться в ЕС подъемом в секторе нежилого строительства, а также высокой производственной активностью, считает ассоциация.