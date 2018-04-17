Володин сравнил ложь по делу Скрипалей с плесенью, которая гибнет на свету 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сравнил ложь, которую распространяет Великобритания по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, с плесенью, которая гибнет на свету.
"Ложь, как плесень — она гибнет на свету. Поэтому здесь должно быть больше открытости, и мы призываем наших коллег из парламентов стран, входящих в Совет Европы (это 46 парламентов), озаботиться этой проблемой, потому что совершенно очевидно, что на основе этой лжи были приняты решения, которые не нужны странам Европы", — сказал Володин во вторник в эфире телеканала «Россия 24».
"Совершенно очевидно, что правительство Терезы Мэй и она лично участвовали не просто в авантюре, а это ложь чистой воды, которая была озвучена на весь мир, причем в нее втянули огромное количество стран. Сейчас все это начинает сыпаться, и хотелось бы, чтобы эти действия были оценены по заслугам теми, кто входит в Совет Европы", — подчеркнул спикер. «Насколько это получится, покажет время. Но нам нельзя опускать руки и мириться с ложью», — убежден он.
Глава нижней палаты парламента заверил, что в Москве реалистично оценивают положение дел в Европе. «Мы понимаем, что все сложно устроено, и войска НАТО стоят на территории многих стран, входящих в состав Совета Европы», — указал он. «Там есть разные политики, разные партии, которые, думаю, что, несмотря на все проблемы со свободой выражения мнения и заменой позиций, все-таки способны на то, чтобы отличить правду от лжи», — заключил Володин.