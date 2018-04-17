Как не проиграть роботам

Регистрация участников Салона продолжается до 18 апреля — заполните анкету, составьте индивидуальный маршрут и приходите завтра и в другие дни проведения ММСО: http://2018.mmco-expo.ru/moscow-reg.

Предварительная регистрация дает доступ к личному кабинету, где можно составить индивидуальный маршрут по самым интересным мероприятиям.

1. Как мотивировать школьников грызть гранит науки

Что? Круглый стол «Как вырастить „Эйнштейна“? Школьная наука»

Когда? 20 апреля, 10:00 — 11:00 Зачем идти? Узнать о том, как науку популяризируют среди молодежи.

Владимир Сурдин, На четырех мини-лекциях (каждая — по 15 минут) приглашенные порталом «Чердак» эксперты ( Илья Колмановский Григорий Тарасевич расскажут о том, как должна быть организована работа со школьниками, чтобы обеспечить научную профориентацию. Также обсудят поддержку молодых ученых и роль школ при вузах в работе с молодежью. Отдельный разговор будет посвящен тому, как не только учить детей, но и сохранять их мотивацию.

Модератором выступит главный редактор научно-популярного проекта «Чердак» ( ТАСС ) Егор Быковский.

2. Как не проиграть искусственному интеллекту

Что? Круглый стол «Искусственный интеллект и навыки 21-го века»

Когда? 18 апреля, 13:00−14:00 Зачем идти? Узнать как и для чего в современном образовании применяется искусственный интеллект и может ли он обогнать человека в «цифровой грамотности».

Искусственный интеллект применяют в решении все большего количества задач, требующих навыков критического мышления. Например, уже изобретена программа, которая умеет отличать настоящие новости от фейковых. Остается открытым вопрос, обгонит ли искусственный интеллект человека в гуманитарных дисциплинах. Эксперты ММСО расскажут, какие навыки стоит развивать у сегодняшних школьниках уже сейчас, чтобы они не проиграли соревнование с машиной. Первый проректор МГППУ Аркадий Марголис расскажет, в каких областях знаний искусственному интеллекту пока не перегнать человека.

В дискуссии примут участие: директор по образованию, ADSC Виктор Кантор, технический директор, Яндекс . Просвещение Илья Акользин , кандидат технических наук, технический директор, Intento Григорий Сапунов.

3. Как быть в курсе трендов на рынке труда будущего

Что? Интерактивная сессия «Лаборатория для юных исследователей: с когнитивной наукой в профессии будущего»

Когда? 18 апреля, 11:00 — 11:50.

Зачем идти? Узнать о том, какие профессии будущего существуют в настоящем.

Эксперты ММСО руководитель центра профориентации и довузовского образования «ПРО PSY» МГППУ Ольга Есенина и заведующий кафедрой общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ Иван Хватов расскажут о том, какие профессии окажутся наиболее жизнеспособными в будущем, что такое междисциплинарные исследования на стыке наук и как молодому исследователю перейти от теории к практике.

4. Как научить компьютер понимать не код, а речь

Что? Мастер-класс «Кто такие компьютерные лингвисты?»

Когда? 20 апреля 14:00 — 14:50 Зачем идти? Чтобы узнать больше о том, как компьютеры учат понимать тексты.

Мы каждый день пользуемся компьютерными программами, понимающими человеческую речь. Тексты на «естественном» языке — один из самых сложных и интересных видов данных. Основатель и генеральный директор Semantic Hub Ирина Ефименко расскажет о том, как компьютер учат понимать тексты и как они превращаются в базу знаний.

5. Как очистить свою картину мира от мифов

Что? Мастер-класс «Открытая лабораторная»

Когда? 20 апреля, 16:00 — 16:50 Зачем? Проверить свою картину мира с точки зрения естественных наук.

Руководитель проекта «Открытая лабораторная» Евгений Насыров расскажет, как избавиться от расхожих мифов и проверить свою картину мира с естественнонаучной точки зрения.