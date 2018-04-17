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В ЯНАО за время зимней путины добыли более 1,2 тысячи тонн рыбы
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В ЯНАО за время зимней путины добыли более 1,2 тысячи тонн рыбы 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Более 1,2 тысячи тонн рыбы добыто в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за время зимней путины, сообщает во вторник правительство региона.
"В лидерах добычи ООО «Святогор» с результатом более 200 тонн. На втором месте МП «Аксарковское РПП» и ООО «Тазагрорыбпром», добывшие почти по 140 тонн рыбы. «Бронза» зимней путины у Горковского рыбозавода — около 120 тонн улова. Ассортимент добытой рыбы богат и разнообразен: из сиговых — пелядь, чир, пыжьян и ряпушка, из частиковых — щука, язь и налим", — говорится в сообщении.
По данным властей, успешной выдалась зимняя путина для Новопортовского рыбозавода — с конца ноября до 1 апреля предприятие добыло 200 тонн ряпушки, на 40 тонн больше, чем в прошлом году. По правилам рыболовства, в Обской губе с конца ноября до 1 апреля разрешается ловить только эту рыбу. Ее зимний промысел традиционно ведется в 220 километрах от Нового Порта в районе поселка Яптик-Сале.
В настоящее время предприятие начинает весеннюю путину, первая из шести рыболовецких бригад уже выставила неводы и рюжи в районе Нового Порта, где будет вестись промысел ряпушки, корюшки, пеляди, сиг-пыжьяна, чира, налима, щуки и язя — всего одиннадцати видов рыбы. Там рыбаки пробудут до 20 июня, после чего отправятся в отпуск до ноября.
На территории арктического региона промышленную добычу водных биологических ресурсов ведут более 50 предприятий различных форм собственности. Предприятия рыбного хозяйства, где трудятся свыше 2,5 тысячи человек, являются настоящими экономическими центрами для многих населенных пунктов округа, отмечается в сообщении.
Ямальские предприятия в последние годы активизировали работу по расширению рынка поставок своей продукции. Так, в конце прошлой недели рыболовецкая артель «Орион» отправила в московский оптово-розничный продовольственный центр «Фуд Сити» для реализации жителям столичного региона 4,5 тонны рыбных консервов, пресервов и деликатесов. Кроме того, совсем недавно появилась торговая точка «Ориона» в Тюмени, уточняет правительство.
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