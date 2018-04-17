Володин: вместо США на рынок России с удовольствием придут другие страны

"Другие страны с удовольствием войдут на наш рынок. Мы это увидели в ходе встреч с представителями бизнеса Швейцарии . Крупнейшие фармацевтические компании не только готовы к нам прийти, они готовы расширить перечень выпускаемой продукции", — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Политик отметили, что то же самое касается предприятий из других стран в различных сферах.

"Свято место пусто не бывает. Если придут компании, которые работают исходя из принципа свободы торговли, и будут представлять те страны, которые живут в международном правовом поле и руководствуются в первую очередь правом, а не конъюнктурой и недозволенными методами ведения торговли, как это делают Соединенные Штаты Америки, значит, мы будем дальше сотрудничать с теми, кто сейчас придет на наш рынок заместить продукцию тех же США, товары других европейских стран, которые поддерживают США в санкциях. И дальше у нас сложатся отношения с этими компаниями и странами, которые они представляют", — пояснил Володин.

"Мы исходим из того, что отношения должны развиваться на основе взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в суверенные дела других государств", — заключил он.