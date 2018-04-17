Минкомсвязь может увеличь штрафы за неразмещение информации в ГИС ЖКХ

Сначала стоит потребовать от своей УК или ТСЖ разместить в ГИС ЖКХ всю необходимую информацию. Если этого не произойдет, такие организации привлекут к административной ответственности. Надзорным органам необходимо самим проявлять инициативу в отношении всех организаций ЖКХ и должностных лиц органов власти, не разместивших необходимую информацию, отметил на круглом столе в рамках Красноярского экономического форума замглавы минкомсвязи Михаил Евраев

Для нарушителей с 1 января начала действовать административная ответственность. Сначала — предупреждение, затем штраф от 15 до 20 тысяч рублей, при этом заплатить его должны конкретные должностные лица. Мера оказалась действенной. В минкомсвязи подсчитали, что только за один январь в ГИС ЖКХ поступило столько информации, сколько за весь прошлый год.

Как сообщил «РГ» Михаил Евраев, первые оштрафованные уже есть. Но их пока немного. Впрочем, скоро число таких административных дел, не сомневаются в ведомстве, начнет серьезно расти. Минкомсвязи хочет вывести данную работу на качественно новый уровень, когда информация о нарушениях будет приходить в органы жилищного надзора и прокуратуры автоматически.

Михаил Евраев подчеркивает, что главное не штрафы собрать, а разместить в ГИС ЖКХ точную и полную информацию для пользователей. Помочь в этом должна специальная аналитика, которая появится в системе летом. Одна из них — форма самоконтроля, дающая возможность организациям сферы ЖКХ выгрузить информацию по своей деятельности. Система покажет пробелы в автоматическом режиме. Параллельно начнет работать вторая форма, сигнализирующая надзорным органам, включая прокуратуру, о том, какая информация той или иной организацией не размещена. И так по каждому дому. В конечном итоге, не сомневается Евраев, всем недобросовестным организациям придется уйти с рынка. В настоящее время в ГИС ЖКХ работает 2361 сотрудник прокуратуры.

Летом появится мобильное приложение ГИС ЖКХ, где будут доступны все сервисы для граждан

По оценкам минкомсвязи, в системе размещена информация о 19 миллионах домов, что составляет порядка 99 процентов от их общего количества. С лицевыми счетами жителей все менее определенно. В ГИС ЖКХ их более 140 миллионов. Как полагают в ведомстве, речь идет о 90 процентов от общего количества лицевых счетов. Но точной цифры не знает никто. Пока нет полной картины и по приборам учета. В системе размещено более 100 миллионов счетов, но, по расчетам экспертов, это далеко не все.

Поэтому одна из задач ГИС ЖКХ — проведение полной инвентаризации всей сферы ЖКХ. По мнению минкомсвязи, эта работа в этом году субъектами РФ будет полностью завершена.

Системой сейчас пользуются 2,5 миллиона граждан, и их количество постоянно увеличивается. Каждый имеющий личный кабинет на портале госуслуг может пользоваться ГИС ЖКХ без дополнительной регистрации. Летом появится мобильное приложение, которое сделает еще более удобными все сервисы, предусмотренные в системе, — оплата за ЖКУ, передача показаний приборов учета, обращения и др.