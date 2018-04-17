Кафе «У Гриши» на востоке Москвы закрыли на 90 суток из‑за многочисленных нарушений

В связи с ухудшением условий проживания и отдыха людей в жилом доме деятельность кафе «У Гриши» на юго-востоке столицы вновь была приостановлена, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«В 2017 году по жалобе гражданина на ухудшение условий проживания в связи с деятельностью кафе «У Гриши» по адресу: Москва, улица Донецкая, дом 33, специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Восточном административном округе в отношении ИП Андреева М. В., осуществляющего хозяйственную деятельность в указанном кафе, была проведена внеплановая проверка», — говорится в сообщении.

Факты грубого нарушения требований санитарного законодательства, создающие угрозу жизни и здоровью людей, при проверке подтвердились.

«Устройство и оборудование системы вентиляции в кафе не соответствуют требованиям СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», работа кафе ухудшает условия проживания и отдыха людей в жилых домах, расположенных в непосредственной близости от кафе, в том числе из-за наличия мангала, работающего на твердом топливе, являющегося источником загрязнения воздуха», — добавляется в сообщении.

При проверке также выяснилось, что в кафе отсутствовала сопроводительная документация и были нарушены условия хранения пищевых продуктов, заведение находилось в неудовлетворительном санитарно-техническом и санитарном состояниях, был нарушен дезинфекционный режим. Кроме того, выявили наличие насекомых, нарушение поточности технологических процессов, нарушение сроков прохождения периодических медицинских осмотров, профессиональной подготовки и аттестации у сотрудника организации, несоблюдение персоналом правил личной гигиены (хранение личных вещей, одежды в производственном помещении), не организована регулярная и централизованная стирка и починка санитарной одежды для сотрудников.

Как добавляется в сообщении, при проведении проверки устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения ИП Андрееву М. В. административного наказания в виде административного приостановления деятельности, было установлено, что ранее выявленные нарушения индивидуальным предпринимателем не устранены. Помещение кафе было опечатано, решением суда деятельность заведения приостановили на 90 суток.