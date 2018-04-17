Военкомат отметил юбилей

100-летний юбилей празднует столичный военкомат. Ровно век назад Советом народных комиссаров РСФСР был подписан Декрет «Об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам» и обозначен круг их задач. Корреспондент «ВМ» побеседовал с сегодняшним военкомом Москвы — Виктором Щепиловым.

— Первый вопрос военному комиссару Москвы: чем сейчас живет подведомственная вам структура?

— Военный комиссариат столицы сегодня на одном из ведущих мест в Западном военном округе по учетно-призывной работе. В числе наших обязанностей не только организация призыва молодых людей в армию, мы еще решаем всевозможные социальные вопросы. Кстати, хотелось бы отметить, что немалую помощь в воспитательной работе среди молодежи нам оказывают правительство Москвы и мэр столицы Сергей Собянин . Помогают нам в этом и столичные советы ветеранов.

— Виктор Алексеевич, изменился ли, на ваш взгляд, сегодняшний призывник?

— Судя по статистике, здоровье у нынешнего призывника значительно крепче. Как показал последний призыв, пригодных к службе оказалось 80 процентов. А ведь всего пять лет назад таких было только 70 процентов.

— Скажите, а есть ли особенности у весеннего призыва — 2018?

— Пожалуй, главное, что отличает его от прежних, — так это то, что со вступлением в действие Федерального закона № 444 молодые люди до 27 лет могут пройти медицинское переосвидетельствование и отправиться служить. Нам уже поступило 300 заявлений — это добровольцы, которые сами рвутся в армию.

— Действительно, сегодня многие хотят служить. У военкоматов даже появилась возможность отбирать самых лучших. Что может увеличить шанс, если призывник мечтает попасть, допустим, в элитные подразделения?

— Приоритетом при отборе пользуются те призывники, которые прошли подготовку на базе ДОСААФ и получили военно-учетную специальность — как, например, водители. Кроме того, молодые люди в военкоматах обязательно проходят специальные тесты, которые позволяют определить их профессиональные способности и место, где они могли бы служить. Так, в последние три года в новые подразделения Российской армии, среди которых и научные роты, отправились служить 250 выпускников столичных вузов. 25 человек подписали контракт о дальнейшей службе, а десять заняты научной разработкой новейших образцов вооружения.

— Совсем немного времени остается до празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как военкоматы готовятся к этому дню?