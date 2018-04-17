Володин: импорт из США лекарств, не имеющих аналогов в России, не ограничат

"Если говорить о лекарственных препаратах, поставляемых из США, то в перечне лекарств из 1019, но те, которые не имеют аналогов — 90. В отношении 90 препаратов уже предусмотрена норма, которая не предполагает водить ограничения", — сказал Володин.

Спикер нижней палаты парламента прояснил, что законопроект включает в себя норму, которая предполагает не вводить ограничения на поставку лекарственных препаратов, не имеющих аналогов в РФ или других странах.

"Что касается остальных лекарств — если будут вводиться какие-то ограничения на поставки, то это решение будет принимать правительство, и оно будет исходить из того, что обязательно должен быть российский аналог и возможность получать аналоги из других стран, которые не будут подпадать под действие наших санкций. Давайте будем исходить из того, что никто не будет принимать решение во вред себе", — добавил Володин.

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.