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Володин: импорт из США лекарств, не имеющих аналогов в России, не ограничат
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Володин: импорт из США лекарств, не имеющих аналогов в России, не ограничат 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Из США в Россию поставляется 1019 лекарственных препаратов, из них 90 не имеют российских аналогов, и в отношении них контрсанкции действовать не будут, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24».
"Если говорить о лекарственных препаратах, поставляемых из США, то в перечне лекарств из 1019, но те, которые не имеют аналогов — 90. В отношении 90 препаратов уже предусмотрена норма, которая не предполагает водить ограничения", — сказал Володин.
Спикер нижней палаты парламента прояснил, что законопроект включает в себя норму, которая предполагает не вводить ограничения на поставку лекарственных препаратов, не имеющих аналогов в РФ или других странах.
"Что касается остальных лекарств — если будут вводиться какие-то ограничения на поставки, то это решение будет принимать правительство, и оно будет исходить из того, что обязательно должен быть российский аналог и возможность получать аналоги из других стран, которые не будут подпадать под действие наших санкций. Давайте будем исходить из того, что никто не будет принимать решение во вред себе", — добавил Володин.
Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
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