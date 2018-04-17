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Самые умные животные 

Naked-Science.ru 48 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Человека справедливо считают вершиной эволюции. По комплексу показателей его интеллект весьма и весьма превосходит способности любого другого земного существа.
Тем не менее в ряде случаев наш ближайший «родственник» — шимпанзе — вполне может сравниться с Homo sapiens. А по некоторым параметрам даже перегонит человека. Это касается, в частности, кратковременной памяти.
С другой стороны, в плане развития социального интеллекта шимпанзе уже нельзя поставить в один ряд с человеком: преимущества последнего слишком заметны. Примечательно и то, что социальные навыки собак ближе к детским, чем к навыкам шимпанзе.
Кто еще может похвастаться развитым интеллектом? Наблюдения показали, что вороны умеют пользоваться разными инструментами, чтобы извлекать личинок из деревьев. На море нас могут встретить другие умнейшие существа — дельфины. Их мозг сравним с мозгом шимпанзе по способности выполнять задания или даже превосходит его.
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