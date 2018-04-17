Никаких дополнительных слотов для Схипхол как минимум до 2020 года

Авиационное сообщество аэропорта Схипхол с тревогой отреагировало на новость о том, что до конца 2020 года дополнительных слотов для аэропорта не будет, пишут эксперты AVIAV.

Аэропорт, который в прошлом году почти нарушил свой лимит на 500 000 доступных слотов, надеялся, что он сможет получить дополнительные мощности для удовлетворения растущего спроса.

«Авиационный сектор, сектор логистики и индустрия туризма обратили внимание на недавнее решение правительства закрыть Схипхол, и, следовательно, всю авиационную промышленность — до 2020 года», — говорится в совместном письме группы компаний, в их числе Air Cargo Netherlands (ACN), группа голландских грузоотправителей evofenedex и компанияTransport and Logistics Netherlands (TLN).

Группа заявила, что 750 миллионов евро были потрачены на снижение воздействия шума на местных жителей, в то время как авиакомпании инвестировали сотни миллионов в новые самолеты и альтернативные виды топлива.

«Однако правительство, похоже, не обращает никакого внимания на все эти успешные усилия авиационного сектора по дальнейшему снижению уровня шума и выбросов CO2 в Нидерландах », — говорится в письме.

«Авиационный сектор Нидерландов призывает правительство соблюдать свои соглашения и немедленно снять эту бессмысленную блокаду.

« [Мы] требуем срочное совещание с министром инфраструктуры и управления водными ресурсами в целях быстрого достижения подходящих соглашений, в соответствии с которыми усилия авиации позволяют наращивать потенциал в Схипхоле ответственным и стабильным образом».

В феврале три ключевых игрока в голландской авиационной отрасли потребовали, чтобы в аэропорту было доступно больше слотов.

ACN, evofenedex и TLN утверждают, что дальнейшие задержки в открытии аэропорта Лелистад, который располагается в 45 километрах к северо-востоку от Амстердама , не позволили использовать шлюз в качестве альтернативы аэропорта Схипхол.

Логистической группы потребовали повысить планку с 500 000 до 520 000 рейсов в год.

Между тем, местные источники утверждают, что авиакомпании подают на аэропорт в суд за его неспособность переместить неиспользованные зимние слоты на лето, что он обычно делал ранее.