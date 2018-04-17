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Генпрокуратура сообщила о проверке более 100 сообщений ЦБ о махинациях банков
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Генпрокуратура сообщила о проверке более 100 сообщений ЦБ о махинациях банков 

Газета.Ru 46 минут назад
Генпрокуратура России в 2017 году организовала проверки по более 100 сообщениям от Центробанка о неправомерных действиях руководства, собственников и работников кредитных организаций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки.
"В феврале 2017 года подписано Соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры России и Центрального банка России, что существенно повысило результативность проводимой надзорной работы. В частности, на регулярной основе налажен обмен сведениями с Банком России о неправомерных действиях руководства, собственников и работников кредитных организаций в преддверии их банкротства, а также о сомнительных операциях банков и их клиентов. В прошедшем году в Генеральную прокуратуру России поступило свыше 100 подобных сообщений, по которым организованы проверки с привлечением прокуратур регионов и во взаимодействии с МВД России, ФНС России, Росфинмониторингом", — сказано в докладе.
Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что в России уничтожили в 2,5 раза больше санкционных товаров в 2017 году.
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