В структуре администрации Петрозаводска грядут изменения

Комитет экономики и управления муниципальным имуществом предлагается разделить на два.

В Петросовете состоялось заседание постоянной комиссии по экономике и финансам. Депутаты рассмотрели проекты решений, внесенные на ближайшую сессию, которая состоится 26 апреля.

Один из вопросов касался изменения структуры мэрии. В администрации предлагается создать комитет экономического развития, а существующий комитет экономики и управления муниципальным имуществом преобразовать в комитет градостроительства и землепользования.

Сотрудники администрации подчеркивают, что в состав обоих комитетов войдут структурные подразделения, которые сейчас являются частью комитета экономики и управления, сообщает пресс-служба Петросовета.

По замыслу инициаторов, создание отдельного комитета, который сфокусируется на экономическом развитии столицы Карелии , сделает эту работу более эффективной. Как отмечается в пресс-релизе, должны расшириться возможности получения различных видов доходов, а ответственность за конкретные направления деятельности администрации окажется разграниченной.

— Нынешний комитет экономики и управления муниципальным имуществом очень объемный: в нем девять направлений деятельности, которые не всегда между собой связаны, — считает руководитель аппарата администрации Ольга Старикова

— Наверно, это не совсем правильно. Поэтому главной нашей целью было выделить комитет экономического развития, который будет непосредственно заниматься привлечением инвестиций и развитием экономики.

Члены комиссии единогласно рекомендовали проект к принятию. Решение будет принято на сессии.