Ещё
В структуре администрации Петрозаводска грядут изменения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Америка решила помешать Трампу
Америка решила помешать Трампу

В структуре администрации Петрозаводска грядут изменения 

Карельские вести 41 минуту назад
Фото: Карельские вести
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом предлагается разделить на два.
В Петросовете состоялось заседание постоянной комиссии по экономике и финансам. Депутаты рассмотрели проекты решений, внесенные на ближайшую сессию, которая состоится 26 апреля.
Один из вопросов касался изменения структуры мэрии. В администрации предлагается создать комитет экономического развития, а существующий комитет экономики и управления муниципальным имуществом преобразовать в комитет градостроительства и землепользования.
Сотрудники администрации подчеркивают, что в состав обоих комитетов войдут структурные подразделения, которые сейчас являются частью комитета экономики и управления, сообщает пресс-служба Петросовета.
По замыслу инициаторов, создание отдельного комитета, который сфокусируется на экономическом развитии столицы Карелии, сделает эту работу более эффективной. Как отмечается в пресс-релизе, должны расшириться возможности получения различных видов доходов, а ответственность за конкретные направления деятельности администрации окажется разграниченной.
— Нынешний комитет экономики и управления муниципальным имуществом очень объемный: в нем девять направлений деятельности, которые не всегда между собой связаны, — считает руководитель аппарата администрации Ольга Старикова.
— Наверно, это не совсем правильно. Поэтому главной нашей целью было выделить комитет экономического развития, который будет непосредственно заниматься привлечением инвестиций и развитием экономики.
Члены комиссии единогласно рекомендовали проект к принятию. Решение будет принято на сессии.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Трамп испугался собственных санкций Жалоб на проблемы при покупке ОСАГО стало меньше, заявили в Банке России Погиб 20-летний популярный корейский певец TANY
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня14
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой155
Миру предрекли глобальное финансовое крушение121
Рубль превращает Кипр в Москву-на-море41
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту17
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение