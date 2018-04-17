Ван де Вег неожиданно возвращается в группу компаний «Волга-Днепр»

Роберт Ван де Вег вернулся в группу «Волга-Днепр» спустя более года с момента выхода из группы авиакомпаний, пишет AVIAV.

Он возьмет на себя роль вице-президента по продажам и маркетингу, эту же роль он занимал до начала 2017 года.

В этой роли он будет следить за коммерческой деятельностью всех авиакомпаний группы — AirBridgeCargo ( ABC ), «Волга-Днепр» и «Атран», а также нести обязательства за развитие стратегии «грузового супермаркета» группы, которая основана на использовании синергии ее запланированного и чартерного бизнеса.

Ван де Вег ранее провел почти три года в роли старшего управляющего Группы, прежде чем принял решение покинуть компании в 2017 году по причине своих личных интересов.

С тех пор он продолжал оказывать группе ценные консультативные услуги.

«Я с удовольствием вхожу в международную команду профессионалов авиастроения« Волга-Днепр ». Мое решение присоединиться к группе связано с тем, что мы оба придерживаемся взвешенного и сбалансированного взгляда на то, чего мы хотим достичь », — сказал Ван де Вег.

«Я скучал по тем ощущениям, когда ты являешься частью растущей и амбициозной группы грузовых авиакомпаний и с нетерпением ожидаю своего полного участия в деятельности по продажам и маркетингу Группы, поддержке наших клиентов большим количеством услуг, а также продвижению текущих проектов на новый уровень ».