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Ван де Вег неожиданно возвращается в группу компаний «Волга-Днепр»
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Ван де Вег неожиданно возвращается в группу компаний «Волга-Днепр» 

AirCargoNews.ru 53 минуты назад
Фото: AirCargoNews.ru
Роберт Ван де Вег вернулся в группу «Волга-Днепр» спустя более года с момента выхода из группы авиакомпаний, пишет AVIAV.
Он возьмет на себя роль вице-президента по продажам и маркетингу, эту же роль он занимал до начала 2017 года.
В этой роли он будет следить за коммерческой деятельностью всех авиакомпаний группы — AirBridgeCargo (ABC), «Волга-Днепр» и «Атран», а также нести обязательства за развитие стратегии «грузового супермаркета» группы, которая основана на использовании синергии ее запланированного и чартерного бизнеса.
Ван де Вег ранее провел почти три года в роли старшего управляющего Группы, прежде чем принял решение покинуть компании в 2017 году по причине своих личных интересов.
С тех пор он продолжал оказывать группе ценные консультативные услуги.
«Я с удовольствием вхожу в международную команду профессионалов авиастроения« Волга-Днепр ». Мое решение присоединиться к группе связано с тем, что мы оба придерживаемся взвешенного и сбалансированного взгляда на то, чего мы хотим достичь », — сказал Ван де Вег.
«Я скучал по тем ощущениям, когда ты являешься частью растущей и амбициозной группы грузовых авиакомпаний и с нетерпением ожидаю своего полного участия в деятельности по продажам и маркетингу Группы, поддержке наших клиентов большим количеством услуг, а также продвижению текущих проектов на новый уровень ».
Ван де Вег присоединился к ABC в мае 2014 года в качестве старшего вице-президента по маркетингу и продажам, поскольку авиакомпания зарегистрировала рост в годовом исчислении в Европе, России, Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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