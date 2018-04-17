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Новый проект направлен на сокращение времени ожидания во Франкфурте
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Новый проект направлен на сокращение времени ожидания во Франкфурте 

AirCargoNews.ru 50 минут назад
Фото: AirCargoNews.ru
В аэропорту Франкфурта состоится новый исследовательский проект, целью которого является создание общей системы прицепов для ускорения работы рампы, сообщает информационный портал AVIAV.
Представитель аэропорта сообщил, что грузовые обработчики будут совместно работать с интеллектуальными грузовыми прицепами, известными как «умные прицепы», они оснащены сложными системами камер, которые постоянно фиксируют, насколько полон прицеп.
Как только определенный уровень загрузки достигнут, система управления автоматически запрашивает автономный грузовик для транспортировки.
Грузовики забирают прицеп и отправляют его в соответствующее место, где оно обрабатывается экспедитором или грузовым обработчиком.
Ожидается, что система минимизирует время ожидания на рампах и увеличит использование грузовиков.
Транспортировка грузов по отдельности, как это делается в настоящий момент, оказывает давление на транспортную систему и пропускную способность на рампах.
Феликс Крейтель, старший вице-президент по грузовым перевозкам в Fraport, сказал: «Используя эту новую систему, аэропорт Франкфурта может обеспечить еще более быстрые и эффективные грузовые процессы. Являясь лидером инноваций в области авиаперевозок, мы рады поддержать этот проект.
»В рамках исследовательского проекта в аэропорту Франкфурта впервые будут опробованы смешанные транспортные операции, состоящие как из автономных перевозок, так и регулярных грузовых и автомобильных перевозок».
Этот проект, осуществление которого запланировано на два года, субсидируется за счет средств республики Гессен и её инициативы LOEWE (Государственная инициатива по развитию научных и экономических достижений) в рамках «Показательного проекта Гессе».
Другие партнеры включают Институт Фраунгофера, Университет RheinMain, производитель автономных автомобилей KAMAG, грузовой обработчик LUG, судоходные компании Sovereign и Dachser, а также компания CargoSteps, предоставляющая логистическое программное обеспечение.
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