Экспедиторы посетили новый грузовой терминал «Москва Карго»

Как пишут журналисты новостного портала AVIAV, московский международный аэропорт «Шереметьево» представил свой новый выставочный грузовой терминал авиакомпаниям и экспедиторам.

Крупнейший в России грузовой комплекс «Москва Карго» занимает площадь в 42 300 кв. метров и имеет пропускную способность 380 000 тонн в год.

Строительные работы начались в марте 2016 года и были завершены в июле 2017 года, после чего к сентябрю 2017 года все грузовые операции на внутренних рейсах были перенесены на новый терминал. Переход грузовых операций на международные рейсы был завершен в январе 2018 года.

Строительство грузового комплекса осуществлялось в рамках Программы долгосрочного развития международного аэропорта Шереметьево, которая продлится до 2026 года.

Пресс-секретарь «Москва Карго» сказал: «Новый грузовой комплекс соответствует международным стандартам наземной обработки грузов и превосходит уровень технического оснащения на других подобных объектах в России.

»Грузовой комплекс оснащен уникальной системой автоматизированного хранения и обработки, производства компании Lödige. Уровень автоматизации производственных процессов достигает 60 процентов ».

В терминале имеются автономные хранилища и массовые складские помещения с унифицированными автоматизированными операционными системами.

«Терминал " Москва Карго" способен обрабатывать все виды опасных грузов, включая взрывчатые и радиоактивные материалы», — добавил представитель.

Фармацевтические хранилища терминала позволили AirBridgeCargo получить сертификат Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) CEIV Pharma.

Терминал «Москва Карго» оснащен «комфортной клиентской зоной», включающей электронную систему очередей и 20 стоек для грузоотправителей и адресатов для получения документов и осуществления платежей.

Клиенты могут узнать о статусе обработки груза, распечатать грузовые метки и декларации безопасности через Личный кабинет на веб-сайте «Москва Карго».

Шереметьево планирует к 2024 году обработать более 700 000 тонн грузов в год, и для достижения этой цели в этом году начнется проектирование и строительство второго этапа грузового терминала с дополнительной пропускной способностью в 380 000 тонн.

"Москва Карго" оснащен семиуровневой автоматической системой хранения и поиска (ASRS), которая имеет 3,198 хранилищ для хранения сыпучих / паллетированных грузов. В терминале также установлена внушительная четырехэтапная система обработки контейнеров и поддонов (PCHS) с зоной хранения для 576 различных видов контейнеров, 60 из которых специально разработаны для температурно-чувствительных контейнеров.

Комплекс имеет 13 конвейерных линий с выходом на перрон, 29 станций для приема и доставки грузов, оснащенных платформами для грузовых автомобилей, две из которых предназначены для тяжелых и негабаритных грузов, включая автомобили, и две для экспресс-грузов и курьерских посылок.