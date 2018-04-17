ИАТА официально запускает сертификацию CEIV для перевозки животных

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) подтвердила запуск своей новой сертификации CEIV для перевозки животных, которая позволит повысить безопасность и благосостояние животных, перевозимых воздушным транспортом.

Сертификация CEIV Live Animals, о которой ранее сообщал новостной портал AVIAV, разрабатывалась с прошлого года, и основывается Правилах ИАТА по перевозке живых животных (LAR) и материалов от экспертов отрасли, включая ветеринаров, экспертов по благосостоянию животных, государственных учреждений и неправительственных организаций, заинтересованных в перевозках животных.

Старший вице-президент ИАТА по аэропортам, пассажирам, грузам и безопасности Ник Карен сказал: «Владельцы животных и грузоотправители в значительной степени полагаются на авиакомпании для перевозки своих драгоценных грузов.

»Как отрасль, мы обязаны заботиться о том, чтобы во всем мире были установлены стандарты и передовая практика для защиты благосостояния этих животных.

«Для тех, кто перевозит живых животных, программа CEIV Live Animals обеспечит надежный эталон качества.

«Подобно тому, как сертификация CEIV Pharma помогала обеспечивать стандарты качества для чувствительных к температурным нагрузкам медицинским поставкам, новая программа расширяет этот опыт для важной области транспортировки и обработки животных».

Перед запуском программы, был проведён пробный запуск с участием Центра приема животных в аэропорту Хитроу в Лондоне (HARC) и компании Air Canada Cargo.

«Партнерство с ИАТА во время разработки программы CEIV Live Animals было крайне важно для нас, — сказал Роберт Квест — помощник директора HARC отвечающий за общественную защиту.

«Мы с нетерпением ожидаем продолжения тесного сотрудничества с ИАТА для дальнейшего совершенствования программы и поддержки её повсеместного внедрения компаниями в цепочке поставок в целях обеспечения операционного превосходства в области обработки и транспортировки живых животных по воздуху».

Вице-президент Air Canada Cargo Тим ​​Штраус добавил: «Транспортировка животных по воздуху — сложная и детально распланированная операция.

»Обеспечение того, чтобы животные путешествовали в безопасных, здоровых и гуманных условиях, требует координации во всей цепочке поставок. Air Canada Cargo в восторге от участия в программе CEIV Live Animals ».

Программа CEIV Live Animals также акцентирует внимание на важности соблюдения требований Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (CITES), включая руководство CITES для наземной перевозки диких животных и растений.