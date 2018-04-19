Уже в этом году: Фрунзенский мост соединит два берега реки Самары

Пятитонная махина двигается к заданной точке со скоростью 2 м в час. Таким образом уже «пройдено» около 250 м. 19 апреля строители Фрунзенского моста завершили седьмой этап надвижки пролетного строения до четвертой опоры.

Рабочие трудятся в две смены

До правого берега реки Самары осталось совсем немного. Журналисты 63.ru побывали на стройке и увидели процесс своими глазами.

Строители на подвесных конструкциях

Массивные металлоконструкции центрального сегмента Фрунзенского моста постепенно двигаются в сторону старого города. Всего мостовой переход будут держать восемь опор. Нумеруются они от правого берега Самары, от улицы Фрунзе. Восьмая — последняя — опора находится вблизи с озером Банным на левом берегу реки.

Восьмая опора Фрунзенского моста

Центральный сегмент моста по плану будет располагаться между 2-й и 7-й опорами. Его длина составит 596 м. А весить он будет 9208 тонн.

Масштабы стройки поражают воображение

Конструкцию устанавливают на опоры методом надвижки. Сейчас на опорах №7, 6 и 5 уже находится сегмент длиной 420 м и весом 4959 кг.

Гигантские опоры держат несколько тысяч тонн железа

Перемещают металл 193 человека с помощью тросовых канатов и перекатных опор. Сейчас строители «дошли» до четвертой опоры.

Рабочие живут и питаются в современных корпусах

Монтаж металлоконструкций пролетного строения между 1–2-й и 7–8-й опорами специалисты проведут в навес с крана.

Инженеры используют тяжелую технику

— Готовность моста — 43%. Сейчас работы идут в штатном режиме по графику. Но иногда нам приходится сталкиваться с трудностями. Во время установки четвертой опоры нас ждал неприятный сюрприз. Мы обнаружили на дне реки Самара затонувшую баржу. Ее достали, демонтировали и вывезли с площадки, — рассказал эксперт группы управления строительством проекта «Фрунзенский мост» Руслан Мансумов.

Одно из таких плавсредств затонуло на дне Самары

Много хлопот строителям принес паводок 2016 и 2017 годов. Сейчас на опорных конструкциях моста смонтированы ледорезные конструкции. Они без труда справляются со льдом и мусором, которые идут по течению.

Речной мусор не мешает ходу строительства

До конца года строители запланировали насыпать земляное полотно основного хода автомобильной дороги, обустроить подпорные стены развязки на улице Фрунзе и завершить надвижку центрального сегмента пролетного строения через Самару до второй опоры.

В землю забивают бетонные сваи

Строительство объекта началось осенью 2015 года. Фрунзенский мост планируют обустроить шестью дорожными полосами и транспортными развязками в районе улиц Шоссейной и Фрунзе. Сам проект оценивается почти в 12,3 миллиарда рублей.

В районе старого города установлена первая опора

Также на Фрунзе обустроят транспортную развязку в виде трезубца с десятью съездами. Она позволит перехватывать автомобильные потоки и распределять их равномерно. В ее состав войдут улицы Чапаевская, Фрунзе, Молодогвардейская и Куйбышева. Развязка с улицы Шоссейной обеспечит выход на автодорожный маршрут «Центр — Поволжье — Урал». На ней построят 8 съездов.

Земляная насыпь у озера Банное

Строительное оборудование подрядчика

Мостовой переход