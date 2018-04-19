Уже в этом году: Фрунзенский мост соединит два берега реки Самары 

Пятитонная махина двигается к заданной точке со скоростью 2 м в час. Таким образом уже «пройдено» около 250 м. 19 апреля строители Фрунзенского моста завершили седьмой этап надвижки пролетного строения до четвертой опоры.
Рабочие трудятся в две смены
До правого берега реки Самары осталось совсем немного. Журналисты 63.ru побывали на стройке и увидели процесс своими глазами.
Строители на подвесных конструкциях
Массивные металлоконструкции центрального сегмента Фрунзенского моста постепенно двигаются в сторону старого города. Всего мостовой переход будут держать восемь опор. Нумеруются они от правого берега Самары, от улицы Фрунзе. Восьмая — последняя — опора находится вблизи с озером Банным на левом берегу реки.
Восьмая опора Фрунзенского моста
Центральный сегмент моста по плану будет располагаться между 2-й и 7-й опорами. Его длина составит 596 м. А весить он будет 9208 тонн.
Масштабы стройки поражают воображение
Конструкцию устанавливают на опоры методом надвижки. Сейчас на опорах №7, 6 и 5 уже находится сегмент длиной 420 м и весом 4959 кг.
Гигантские опоры держат несколько тысяч тонн железа
Перемещают металл 193 человека с помощью тросовых канатов и перекатных опор. Сейчас строители «дошли» до четвертой опоры.
Рабочие живут и питаются в современных корпусах
Монтаж металлоконструкций пролетного строения между 1–2-й и 7–8-й опорами специалисты проведут в навес с крана.
Инженеры используют тяжелую технику
— Готовность моста — 43%. Сейчас работы идут в штатном режиме по графику. Но иногда нам приходится сталкиваться с трудностями. Во время установки четвертой опоры нас ждал неприятный сюрприз. Мы обнаружили на дне реки Самара затонувшую баржу. Ее достали, демонтировали и вывезли с площадки, — рассказал эксперт группы управления строительством проекта «Фрунзенский мост» Руслан Мансумов.
Одно из таких плавсредств затонуло на дне Самары
Много хлопот строителям принес паводок 2016 и 2017 годов. Сейчас на опорных конструкциях моста смонтированы ледорезные конструкции. Они без труда справляются со льдом и мусором, которые идут по течению.
Речной мусор не мешает ходу строительства
До конца года строители запланировали насыпать земляное полотно основного хода автомобильной дороги, обустроить подпорные стены развязки на улице Фрунзе и завершить надвижку центрального сегмента пролетного строения через Самару до второй опоры.
В землю забивают бетонные сваи
Строительство объекта началось осенью 2015 года. Фрунзенский мост планируют обустроить шестью дорожными полосами и транспортными развязками в районе улиц Шоссейной и Фрунзе. Сам проект оценивается почти в 12,3 миллиарда рублей.
В районе старого города установлена первая опора
Также на Фрунзе обустроят транспортную развязку в виде трезубца с десятью съездами. Она позволит перехватывать автомобильные потоки и распределять их равномерно. В ее состав войдут улицы Чапаевская, Фрунзе, Молодогвардейская и Куйбышева. Развязка с улицы Шоссейной обеспечит выход на автодорожный маршрут «Центр — Поволжье — Урал». На ней построят 8 съездов.
Земляная насыпь у озера Банное
Строительное оборудование подрядчика
Мостовой переход