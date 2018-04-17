Стройка замерла: самарец снял на видео с высоты недостроенный Фрунзенский мост

Возведение Фрунзенского моста в Самаре застопорилось. На стройке работают лишь несколько грузовиков, которые утрамбовывают песок. Оцените, что уже успели сделать подрядчики, посмотрев видео читателя 63.ru.

Фрунзенский мост — стройка замерла

Строить Фрузенский мост начали осенью 2015 года. Проект оценивают почти в 12,3 миллиарда рублей. Он предусматривает строительство шестиполосного моста через реку Самару длиной 667 метров и железобетонного моста через озеро Банное длиной 79 метров. Последний уже готов. Осталось уложить покрытие проезжей части.

Что касается моста через реку Самару, то рабочие смонтировали 6 из 8 опор и надвинули более 250 метров пролетного строения. В районе улиц Шоссейной и Фрунзе должны обустроить транспортные развязки.

Изначально завершить работы собирались в 2018 году. Но из-за недостатка финансирования, связанного в том числе с подготовкой к чемпионату мира по футболу, сроки пришлось перенести. Сначала — на 2019 год. Теперь власти говорят еще об одной отсрочке.