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Стройка замерла: самарец снял на видео с высоты недостроенный Фрунзенский мост
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Стройка замерла: самарец снял на видео с высоты недостроенный Фрунзенский мост 

63.ru 52 минуты назад
Фото: 63.ru
Возведение Фрунзенского моста в Самаре застопорилось. На стройке работают лишь несколько грузовиков, которые утрамбовывают песок. Оцените, что уже успели сделать подрядчики, посмотрев видео читателя 63.ru.
Фрунзенский мост — стройка замерла
Строить Фрузенский мост начали осенью 2015 года. Проект оценивают почти в 12,3 миллиарда рублей. Он предусматривает строительство шестиполосного моста через реку Самару длиной 667 метров и железобетонного моста через озеро Банное длиной 79 метров. Последний уже готов. Осталось уложить покрытие проезжей части.
Что касается моста через реку Самару, то рабочие смонтировали 6 из 8 опор и надвинули более 250 метров пролетного строения. В районе улиц Шоссейной и Фрунзе должны обустроить транспортные развязки.
Изначально завершить работы собирались в 2018 году. Но из-за недостатка финансирования, связанного в том числе с подготовкой к чемпионату мира по футболу, сроки пришлось перенести. Сначала — на 2019 год. Теперь власти говорят еще об одной отсрочке.
— В 2020 году нам предстоит завершить строительство Фрунзенского моста, — сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
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