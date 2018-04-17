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Нижегородский литейный завод получит налоговые льготы
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Нижегородский литейный завод получит налоговые льготы 

ТАСС 54 минуты назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области намерены заключить специальный инвестиционный контракт с литейным заводом «Росалит» с целью предоставления предприятию налоговых льгот. Поручение по подготовке соответствующего контракта дал врио региона Глеб Никитин, сообщили ТАСС во вторник в администрации области.
"Согласно специнвестконтракту «Росалит» будет освобожден от уплаты налогов на имущество и на прибыль на федеральном и на региональном уровнях. Взамен завод берет на себя обязательства по организации промышленного производства — литье и механическая обработка деталей двигателя и трансмиссии с объемом инвестиций не менее 750 млн рублей", — сообщили в администрации.
Никитин отметил, что реализация данной инвестиционной программы позволит обеспечить рост производства, создать новые рабочие места в Заволжье. «Я этот проект поддерживаю, и мы будем вместе убеждать после подписания соответствующих документов министерство промышленности и торговли РФ в том, что такой контракт необходимо заключить», — подчеркнул он.
ООО «Литейный завод „Росалит“ — предприятие, расположенное на территории Заволжского моторного завода в Нижегородской области.
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