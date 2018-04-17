Нижегородский литейный завод получит налоговые льготы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апреля. / ТАСС /. Власти Нижегородской области намерены заключить специальный инвестиционный контракт с литейным заводом «Росалит» с целью предоставления предприятию налоговых льгот. Поручение по подготовке соответствующего контракта дал врио региона Глеб Никитин , сообщили ТАСС во вторник в администрации области.

"Согласно специнвестконтракту «Росалит» будет освобожден от уплаты налогов на имущество и на прибыль на федеральном и на региональном уровнях. Взамен завод берет на себя обязательства по организации промышленного производства — литье и механическая обработка деталей двигателя и трансмиссии с объемом инвестиций не менее 750 млн рублей", — сообщили в администрации.

Никитин отметил, что реализация данной инвестиционной программы позволит обеспечить рост производства, создать новые рабочие места в Заволжье . «Я этот проект поддерживаю, и мы будем вместе убеждать после подписания соответствующих документов министерство промышленности и торговли РФ в том, что такой контракт необходимо заключить», — подчеркнул он.