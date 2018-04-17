На подмосковных предприятиях повысят производительность труда

Производительность труда в Подмосковье повысят благодаря технологическому переоснащению предприятий и обучению необходимых на производстве сотрудников, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Повышение производительности труда — основа развития промышленного сектора на данный момент. Инвесторы в первую очередь заинтересованы в кадровом составе и компетенциях сотрудников. Поэтому мы работаем в следующих направлениях — дуальное образование (под нужды предприятий) и технологическое переоснащение. Модернизация «железа» у нас поддерживается субсидиями, но сегодня мы дополнительно разрабатываем программу поддержки НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — ред.) для модернизации технологий», — сказал Буцаев.

Федеральную программу по внедрению системного подхода к повышению производительности труда курирует министерство экономического развития РФ . Проект включает в себя мероприятия по повышению производительности труда на предприятиях, внедрению мер поддержки, созданию федерального центра компетенций, актуализации законодательства и партнерскую поддержку программы. Планируется к 2020 году охватить более 10 тысяч предприятий в 35 регионах страны.

«В Московской области для реализации программы будет создан штаб, работа которого начнется с двух предприятий — в Чехове и Черноголовке, вторая волна программы начнется в августе, после этого — тиражирование практик по предприятиям региона», — добавил Буцаев.

ЗАО «ЭнергоМаш» (ЧЗЭМ) из Чехова планирует повысить эффективность на потоке производства запорной арматуры, коллектив предприятия замотивирован на снижение издержек. По предварительной оценке экспертов, производительность труда может вырасти на 20%, ВПП и издержки могут снизиться не менее чем в два раза, затраты на производство могут быть снижены на 10%.

ФГУП «Эзан» из Черноголовки занимается изготовлением комплектующих для АЭС, после внедрения рекомендаций производительность труда может вырасти на 25%. Также компания планирует запустить новый проект по производству более 40 наименований комплектующих. В рамках данного проекта эксперты также на этапе планирования могут дать рекомендации для эффективной организации производства.