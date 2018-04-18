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Госинспекция труда в Подмосковье увеличила число проверок предприятий на 6%
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Госинспекция труда в Подмосковье увеличила число проверок предприятий на 6% 

РИАМО 1 час назад
Количество проверок подмосковных предприятий на соблюдение требований трудового законодательства выросло на 6% в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила журналистам в среду заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Московской области Нелли Айзитулина.
«Государственная инспекция труда в Московской области в первом квартале 2018 года в порядке реализации предоставленных полномочий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей провела 1149 проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, против 1083 проверок в первом квартале 2017 года», — сказала Айзитулина.
По ее словам, большинство проверок были проведены во внеплановом порядке. Доля плановых проверок составила 4% от общего числа.
Высокая доля внеплановых проверок связана с повышением активности граждан в сфере защиты своих прав и качественным изменением уровня информационной открытости Госинспекции труда в Подмосковье, отметила Айзитулина.
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