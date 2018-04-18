Число нарушений трудового законодательства на предприятиях в Подмосковье снизилось на 30%

Количество выявленных случаев нарушения трудового законодательства на подмосковных предприятиях в первом квартале 2018 года снизилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщила журналистам в среду заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Московской области Нелли Айзитулина.

«В ходе всех проведенных в первом квартале 2018 года надзорных мероприятий, в том числе расследований несчастных случаев на производстве, было выявлено 1333 нарушения трудового законодательства, а в первом квартале 2017 года — 1914 нарушений», — сказала Айзитулина.

По ее словам, одним из наиболее частых нарушений стало несоблюдение обязательных требований по безопасности и охране труда. В этой сфере было выявлено 498 нарушений. В ходе проверок также было выявлено 440 нарушений порядка оплаты труда и нормирования труда. Кроме того, было зафиксировано 96 случаев ненадлежащего оформления трудовых отношений.