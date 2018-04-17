Дмитрий Азаров до конца апреля проведет еще одну встречу с обманутыми дольщиками 

Не менее 12 объектов долевого строительства должны быть сданы в этом году в Самарской области. В последнее время региону удалось помочь с получением крыши над головой почти тысяче обманутых дольщиков. До конца апреля будет проведена еще одна встреча с гражданами, ставшими жертвами недобросовестных застройщиков. Об этом заявил глава региона на координационном совещании с руководителями территориальных, федеральных органов исполнительной власти и представителями местного самоуправления. Совещание проходило по инициативе аппарата главного федерального инспектора по Самарской области. Дмитрий Азаров также затронул проблему переселения граждан из аварийного жилого фонда. Он подчеркнул, что все лица, замешанные в махинациях с жильем, от ответственности не уйдут. «Конечно, очень важным остается вопрос привлечения к ответственности тех людей, которые допустили в свое время мошеннические действия или нарушили закон. Этот вопрос граждане ставят постоянно. Люди понимают, что мы вместе сейчас работаем над поиском решений, но и для людей зачастую наказание виновных — это показатель справедливости действия законов, справедливости устройства государственной власти», — подчеркнул Дмитрий Азаров.