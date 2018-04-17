«Поразил дротиком овчарку в ошейнике»

Если о людях в нашем государстве заботятся еще куда ни шло, то нетрудно предположить, какая политика в плане защиты бездомных животных. Вот недавно вся страна в ужасе содрогнулась от ЧП в Истринском районе. Там бродячие собаки насмерть загрызли молодого человека…

Как исключить подобные случаи?

В последние годы в стране появились специальные приюты, куда привозят отловленных беспризорных животных и после «курса лечения» возвращают, что называется, в строй. Средства на такой уход выделяются немалые.

Но далеко не везде о животных проявляют декларируемую в контрактах заботу…

В феврале нынешнего года в Мытищах состоялся тендер на отлов безнадзорных собак на территории этого городского округа. Порядок такой: местные жители, где скитается слишком много бродячих собак, подают заявку в администрацию. А уже чиновники вызывают фирму с указанием адреса предстоящей «операции». Одной фирмы вполне достаточно, чтобы держать ситуацию с безнадзорными животными под контролем.

В тендере участвовали четыре фирмы. Цель конкурса — выявить подрядчика, который за умеренную для бюджета цену будет отлавливать бродячих особей, вакцинировать их, стерилизовать, чипировать и пр. После чего животных, уже не опасных для человека, возвращать туда, где их отловили.

Весь цикл профилактики занимает 38 дней, в течение которых предприниматель обязан кормить и поить подопечных. Медикаменты, обслуживание идет также за его счет. Точнее, за счет средств бюджета Московской области , перечисляемых отловщику районной администрацией, заключившей с ним договор подряда. На конкурсе побеждает тот, кто предложит меньшую сумму на проведение всех этих мероприятий: отлов, вакцинация и пр.

Стартовая цена (потолок) от городской администрации на тендере была 9106 руб. «за голову». Победитель предложил 3952 руб. То есть в течение 38 дней ему этой суммы хватит на все описанные нами процедуры.

Стоимость, по мнению волонтеров, очень низкая, таких денег недостаточно для того, чтобы кормить и лечить животное больше месяца. Ведь сюда входит еще и транспортировка, расход бензина. Кстати, именно на этот момент при расследовании того громкого случая с гибелью молодого человека, которого загрызли собаки, и обратило внимание следствие, когда вызвало на допрос владельца победившей в тендере компании как главного подозреваемого в трагедии.

У следствия тогда возникло много вопросов к владельцу компании по отлову бесхозных собак: как на такую сумму можно вести отлов, содержать, лечить, кастрировать и чипировать животных, и о каком эффекте ее работы тут можно говорить? Причины и выводы напрашиваются сами собой.

В этом году тот самый «подозреваемый» и выиграл тендер на отлов бродячих животных в Мытищах.

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По заключенному с городской администрацией контракту компания-победитель обязана отлавливать, а затем возвращать животных после «курса лечения» на место отлова. Но уже сейчас, как рассказывают волонтеры, сотрудники победившего в конкурсе предприятия заявляют, что возвращать никого не планируют. Они, дескать, так любят собачек, что готовы их за свой счет содержать прямо до глубокой старости. А при удобном случае передавать их в добрые руки.

Поиск таких клиентов компания тоже берет на себя.

В общем, готовы работать себе в убыток.

Однако в такой альтруизм трудно поверить. Во всяком случае, местные жители утверждают, что в приют собак постоянно завозят, а вот обратно не вывозят.

Да и сами волонтеры на собственном опыте знают, что очередь из желающих взять собаку из приюта, как правило, не выстраивается. Даже в Москве и в Подмосковье.

— 16 марта я присутствовала на отлове бродячих собак в мытищинской деревне Жостово, — вспоминает волонтер и кинолог Наталья Анашина. — Из компании приехал фургон, из него вышел человек с дротиком, наподобие того, каким владели индейцы времен Дикого Запада. Он стреляет специальной ампулой с раствором, собачка через несколько минут становится вялой, перестает сопротивляться. И ее грузят в машину.

Ну так вот. На деревенской улице была стая бездомных собак, к которым ловец попытался приблизиться. Но те от него убежали. Погнался — не догнал. Первой, которую поразил «отлавливатель», стала овчарка с ошейником, явно домашняя. Призывы оставить ее в покое не помогли, бедное животное «упаковали». По условиям техзадания на отлов, если собака с ошейником — ее нельзя отлавливать.

Потом ловец подкрался к еще одной собаке. «Стрельнул», она закрутилась, но не успокоилась, продолжала бегать кругами. «Выстрелил» еще раз — эффект тот же самый. После третьей (!) инъекции собака рванула через сугробы. Он начал ее преследовать на машине, волонтеры помчались за ним… В конце концов бедная собачка выдохлась и упала. Но в эту минуту из частного дома вышел мужчина, который, видимо, подкармливал дворняжку, и ее отобрал. Третья собака в деревне Жостово просто убежала от ловца, скрылась за каким-то забором.

Каков общий КПД 16 марта? Была поймана и отвезена в приют доверчивая домашняя псина, она не испугалась ловца и от него не убежала. Вторую отбил местный житель, третья благополучно скрылась на частной территории.

За время действия контракта с начала 2018 года этоа фирма отловила в городе меньше 10 собак: 6 марта — ни одной, 14 марта — 2, 16 марта — 1, 26 марта — 4. Общая сумма контракта составляет 2 млн 937 тыс. рублей. Это больше 740 особей. Хотя за март поймано только семь.

Все эти данные протоколируются, фотографируются и обязательно в присутствии сотрудника городской администрации. Как мы уже сказали, за каждое животное предприятие получает из казны 3952 рубля.

У волонтера-кинолога возникают вопросы. В частности, что это за наркотический препарат, который в деревне Жостово не подействовал на животное с трех раз?

— Каждый такой «выстрел» — это стресс для собаки, травма для психики, — поясняет Наталья. — В итоге она запоминает своего обидчика и в определенных обстоятельствах может проявить агрессию по отношению к человеку, по комплекции напоминающего «отлавливателя». Если будет в стае и почувствует, что сильнее, нападет на него.

Посмотреть на вольеры ловца собак просто необходимо. Если они заселены очень плотно и их плохо кормят, то в клетках может процветать собачий каннибализм. Окажись такие животные на воле, они будут первыми нападать на людей.

Девушки-волонтеры говорят, что об отлове животных, где также должна присутствовать общественность, с нынешнего года их предупреждают буквально за пять минут до начала акции. Случается, что и присутствовать из активистов никто не может.

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В Московской области, как и в других регионах страны, нет четкой организации защитников животных. В каждом районе свои группы волонтеров, которые и пытаются хоть как-то облегчить участь бесхозных животных. В Мытищах таких активистов около 40 человек. Много людей, которые им время от времени помогают, участвуют в разных мероприятиях.

В принципе такой «армии» вполне достаточно, чтобы мониторить ситуацию. Ведь случаи нападения собак на человека в Подмосковье, к счастью, крайне редки, они всегда становятся ЧП районного масштаба. И хотя в темное время суток мало кто желает оказаться рядом с незнакомой собакой, пока еще животные боятся человека, а не наоборот. Иное дело, что количество брошенных животных год от года становится больше и процессом надо управлять.

— Мы сигнализируем со всех сторон, — поясняют волонтеры. — Нельзя сказать, что в администрации городского округа нас не поддерживают.

Большую надежду общественные активисты возлагают на федеральный закон о защите животных. Он уже готов ко второму чтению, но на этой стадии несколько месяцев лежит в Госдуме . Документ официально вводит принцип ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Никакой больше самодеятельности — сегодня бездомных собак могут и просто убивать. Вопрос «казнить нельзя помиловать» находится в полномочии муниципальных органов власти.

В Нижнем Новгороде и ряде других регионов, где в качестве пилотного проекта обкатывается этот закон, ситуация с бездомными собаками изменилась принципиально. Нет ни нападений на людей, ни случаев укусов.

— В проблеме виноваты не животные, а мы, люди, — говорят девушки. — Не животные себя выбрасывают на улицу. Вспомним Экзюпери : «Мы в ответе за тех, кого приручили…»

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…До сих пор все мероприятия, которые предлагались и внедрялись региональными властями, выделение на них огромных бюджетных средств к реальному эффекту не привели. Это большая проблема, особенно для крупных городов. В том числе и Москвы.

Собачьи стаи увеличиваются год от года, иной раз это приводит к настоящим человеческим трагедиям. Да и сами животные страдают от того, что общество не может цивилизованно решить эту задачу, как, например, в Европе.

Проблема отлова и реабилитации бесхозных животных сегодня, накануне проведения ЧМ-2018 становится особенно актуальной. Сейчас законодатели все больше склоняются к тому, чтобы перед мундиалем элементарно уничтожить бродячих собак и кошек. Но поймет ли нас остальной мир, который весь в гости к нам.

P. S. Пока материал готовился к печати, нам сообщили, что волонтеры разыскали хозяйку собаки, которую «упаковал» и увез в свой «отстойник» ловец. Хозяйка, Нина Кузьмина , туда ездила, нашла своего любимца и забрала обратно. Исхудавшая и ослабленная собака вернулась домой, точнее, в мытищинскую ветеринарную клинику, где ее выхаживают после посещения приюта. «Еле успела спасти своего питомца, — рассказывает хозяйка. — Он был на грани истощения и с порванным ухом, мошонка от обморожения начала гноиться — вольеры, где содержатся собаки, с земляным полом. К счастью, кастрацию ему не сделали, ведь от такого самца обязательно должно быть потомство!»

Последнее замечание — новость, безусловно, хорошая и оптимистичная. Однако и здесь волонтеры увидели определенный негатив. «Дело в том, — поясняют они, — что по срокам операцию кастрации должны были провести. Это еще один штрих в работе предпринимателя».

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