Ростовчане задыхаются от ядовитых испарений на окраине города 

Жуткий химический запах уже несколько лет не дает спокойно дышать жителям Советского района. На окраине города, в окрестностях посёлка Левенцовка-Сады, бизнесмен развернул опасное химическое производство. Миницех варит битум и выпускает вещества для очистки ржавчины. Ни о каких вытяжках, экологичности и безопасности речи идет. Тему уже поднимали несколько лет назад журналисты газеты «АиФ на Дону», однако с тех пор мало что изменилось.
В 2016 году специалисты Филиала ФГБУ по ЮФО — ЦЛАТИ по Ростовской области брали пробы почвы и воздуха. Местные жители пытались бороться за свое здоровье и окружающую среду. Результаты исследования шокирующие, концентрация нефтепродуктов в земле превышает допустимую норму без малого в 1000 раз, а воздух и вовсе ядовит, ядовитый ацетальдегид в нем превышает допустимый порог в 67 раз. Далее последовал суд и штраф почти в полмиллиона рублей. Бизнесмен Саядян принял решение суда, однако для жителей Левенцовки ничего не изменилось. Завод по-прежнему работает и отравляет воздух. Сухость в горле, головная боль и непрерывные кашель уже давно стали спутниками жителей. А предприятие за два минувших года даже расширило ассортимент производимой продукции. К битуму и средству от ржавчины прибавилась мастика холодного и горячего применения, рубероид, битумный лак и другие токсичные вещества.
Территория, которую бизнесмен отвел под производственные отходы и вовсе похожа на постапокалиптический сюжет. Черные провалы ям, выжженная земля и отвратительный запах. Суд в 2016 году обязал руководителя предприятия сделать дезактивацию почвы, но необходимых мероприятий так никто и не провел. А вот министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области давно отчиталось: «удалось добиться полного возмещения предпринимателем нанесённого окружающей среде ущерба. Сумма в размере 468 тысяч рублей за загрязнение почв уже поступила в бюджет Ростова-на-Дону».
Пока что обращения в прокуратуру от местных жителей не дают результатов, бизнесмена только обязали провести рекультивацию участка по решению Железнодорожного районного суда от 01.12.2017