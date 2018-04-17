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Hermes начинает свою работу в Ханое
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Hermes начинает свою работу в Ханое 

AirCargoNews.ru 57 минут назад
Фото: AirCargoNews.ru
Компания Hermes Logistics Technologies (HLT) запустила свою онлайн систему управления грузами Hermes 5 (H5) в грузовом терминале ALS Cargo Terminal Co (ALSC) в международном аэропорту Нойбай в Ханой, Вьетнам, пишет AVIAV.
Система H5, которая будет запущена по всему миру, позволяет упростить интеграцию с новыми технологиями и Hermes через API и открыть Hermes через интерфейс API вместе с новыми каналами обмена сообщениями.
Кроме того, возможность запуска в любой облачной системе, частной или публичной, упрощает реализацию H5 для клиентов, готовых к работе в облаке, сказал представитель компании, добавив, что терминал ALSC и его клиенты получат более быстрое и контролируемое обслуживание с функциями ручного ввода, интеллектуального управления складскими задачами и мониторинга уровня обслуживания в режиме реального времени (SLA).
Юваль Барух, исполнительный директор Hermes Logistics Technologies, сказал: «Наша новая версия предлагает возможность индивидуальной работы с терминалом ALSC, с предварительной передачей данных между хабами и спутниковыми хранилищами, чтобы обеспечить прозрачность ключевых задач и эффективность работы во время транспортировки грузов.
»В процессе внедрения ALSC команда грузовых и технических экспертов HLT оказывала поддержку ALSC на месте эксплуатации, способствуя успешному внедрению системы в ритм работы своих клиентов».
Как добавил Барух: «Мы предоставили лучшие процедуры для обработки чувствительных и специальных грузов в дополнение к большому количеству данных, которые используются для эффективного анализа и демонстрации качества предоставления услуг».
H5 является последней версией набора приложений Hermes и включает в себя системы HMSMS Cargo Management System (CMS), HMSS Hub Management System (HMS) и HERMES Business Intelligence (HBI).
Ле Тхан Бин, заместитель директора ALSC, сказал: «Благодаря поддержке Hermes, от бизнес-исследований до локальной и удаленной поддержки, мы успешно внедрили новую систему для всех наших клиентов.
»Инновационный дизайн H5 привносит для нас новый опыт в плане предоставления услуг, контроля производительности и взаимодействия с пользователем».
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