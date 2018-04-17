На форуме МГЕР выступил Евгений Ревенко

«Ваша конкурентоспособность возрастает тогда, когда вы обладаете большими компетенциями и пользуетесь большим количеством инструментов. Именно тогда вы повышаете свои шансы на успех», — приводятся слова Ревенко на сайте МГЕР.

Вместе с тем, отметил депутат, при достижении успеха в политической сфере молодой человек должен задаться вопросом, зачем ему власть.

«Политика и власть — это не самоцель и набор привилегий, а служение народу и помощь людям», — отметил гость форума.

Для достижения данной цели, по словам Ревенко, «Единая Россия» встает на путь обновления и поиска новых лиц, в том числе среди молодогвардейцев.

Спикер отметил, что на сегодняшний день формирование повестки делится на реактивную и собственную. Во избежание искажений современный политик должен, прежде всего, разговаривать с людьми в критические моменты и не медлить с обнародованием актуальной информации.

«Молодым политикам необходимо понимать, что нужно идти в проблему, решать ее, а не уходить от нее», — уточник политик.

Ревенко отметил, что сегодня используются разные технологии вброса, на которые необходимо оперативно реагировать во избежание паразитирования фальсификационной информации.

Также на реактивную повестку можно отвечать в рамках дебатов, являющимися хорошей практикой для начинающих политиков. «Политику нужно уметь отвечать на вопросы, даже самые острые. У вас должно быть свое мнение на ту или иную проблему», — акцентировал внимание спикер.

Добиться навыков дебатирования можно будет в проекте Партии «ПолитСтартап», который призван помочь молодым людям, впервые решившимся пойти в политику, принять участие в избирательном процессе.

В заключение Ревенко отметил, что с помощью выдержки, силы воли и четко поставленной цели можно добиться успеха.

«Политика — забег на длинную дистанцию, и нужно рассчитать свои силы, не оглядываться по сторонам (ведь оглядываясь, начинаешь непременно проигрывать) и бежать только вперед. Только тогда вы добьетесь цели, став большими политиками, но самое главное — будете служить людям», — сказал Евгений Ревенко.

Также он призвал участников к искренности в будущей политической карьере, на которой строится главный капитал доверия избирателей.