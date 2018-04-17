Решение суда по делу Снежкина-Месхиева 

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Добрыниной А. Н. при секретаре Смирновой К. И., с участием представителя истца Богданова Е. В., представителя ответчика Снежкина С. О. — Серова Ю. Д. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Месхиева Дмитрия Дмитриевича к Снежкину Сергею Олеговичу и ООО «Свободное слово» о защите чести и достоинства, взыскании компенсации морального вреда, установил следующее. Месхиев Д. Д. обратился в суд с иском к Снежкину С. О. и ООО «Свободное слово», просит признать недостоверными и порочащими его честь и достоинство опубликованные в №40 (762) от 21 -27 октября 2015 г, в газете «Псковская губерния», на интернет-странице газеты «Псковская губерния» сведения следующего содержания: «В Петербурге после себя Месхиев оставил руины — мы в состоянии банкротства, и он автор этого ужасного состояния полновесный и. полноценный. Это его авторство. Там была долгая, многолетняя и многоходовая комбинация с подставными фирмами, документами и так далее […] он разрушил городский Союз кинематографистов — сделал его банкротом». Истец просит обязать ООО «Свободное слово» опубликовать опровержение порочащих честь и достоинство Месхиева Д. Д. сведений в форме сообщения о принятом по данному делу решении и публикации судебного решения в газете «Псковская губерния» и на интернет-странице издания в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу. Также истец просит взыскать со Снежкина С. О. компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 450 руб., а с ООО «Свободное слово» — расходы по оплате государственной пошлины в размере 450 руб. В обоснование иска Месхиев указал, что статья, размещенная в газете и на интернет-страницах газеты содержит интервью Снежкина С. О., при этом интервью содержит сведения, которые не соответствуют действительности, порочат честь и достоинство истца, распространенные сведения содержат к"атегорические утвердительные высказывания, которые носят явно выраженный порочащий истца характер, содержат утверждения о якобы совершенных истцом нарушениях действующего законодательства, неправильном, неэтичном поведении в своей профессиональной деятельности, недобросовестн ости при выполнении обязанностей председателя Санкт-Петербургского Союза кинематографистов. Распространение данных высказываний умаляет честь и достоинство Месхиева Д. Д. как известного режиссера, театрального деятеля и главы Театрально-концертной дирекции Псковской области. Истец в судебное заседание не явился, направил своего представителя Богданова Е. В., который поддержал заявленные требования. Ответчик Снежкин С. О. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен, направил своего представителя Серова Ю. Д., который возражал против удовлетворения иска. Представитель ответчика ООО «Свободное слово» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в интернете, участвовал в судебном заседании от 24 ноября 2016 года. Выслушав объяснения участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам. Из материалов дела следует, что Месхиев Д. Д. является генеральным директором государственного автономного учреждения культуры Псковской области «Театрально-концертная дирекция» с 14.04.2015 г., в представленной характеристике указано, что он удостоен званий «Заслуженный деятель киноискусств РФ», является членом Европейской киноакадемии, членом Оскаровского комитета России, членом Российской академии кинематографических искусств «Ника», членом Российской академии кинематографических искусств и наук России «Золотой Орел», членом гильдии продюсеров России, председателем Координационного Совета творческих союзов СПб; с 2008 по 2014 г. являлся председателем Санкт-Петербургского Союза кинематографистов. Снежкин С. О. был избран председателем Санкт-Петербургского Союза кинематографистов в 2014 г. В номере 40 (762) газеты «Псковская губерния» от 21-27 октября 2015 г. опубликована статья «Режиссер Сергей Снежкин: „Месхиев оставил руины“» (л.д. 7), содержащая следующие сведения; «…в Петербурге после себя Месхиев оставил руины — мы в состоянии банкротства, и он автор этого ужасного состояния — полновесный и полноценный, это его авторство, Там была долгая, многолетняя и многоходовая комбинация с подставными фирмами, документами и так далее… он разрушил городской Союз кинематографистов сделал его банкротом».30.11.2015 на интернет-странице газеты «Псковская губерния» размещена одноименная статья, которая содержит аналогичные сведения. 01.07.2016 г. в на интернет-странице онлайн-версии газеты «Псковская губерния» опубликован текст, озаглавленный «Сергей Снежкин назвал Дмитрия Месхиева причиной банкротства Союза кинематографистов», содержащий аналогичные сведения. В соответствии со ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и распространенные в средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после их распространения доступными в сети «Интернет», гражданин вправе требовать удаления соответствующе й информации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети «Интернет». Режиссёры Дмитрий Месхиев и Сергей Снежкин (слева направо). В постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» указано, что под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, распространение в сети «Интернет», а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев; делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица. Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения. В силу пункта 1 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность доказывать соответствие действительности распространенных сведений лежит на ответчике. Истец обязан доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений. Факт распространения сведений, которые просит опровергнуть истец, подтверждается представленной копией газеты «Псковская губерния», №40 от 21 -27 октября 2015 г., а также протоколом осмотра доказательств — указанных истцом интернет-страниц. По ходатайству истца судом была назначена судебная лингвистическая экспертиза. В соответствии с заключением эксперта ООО «Европейский Центр Судебных Экспертов» Козловской Н. В. во фрагменте, который просит опровергнуть истец, содержится негативная информация в форме утверждения о фактах: Д. Д. Месхиев является виновником банкротства Союза кинематографистов Петербурга; действия Месхиева Д. Д. привели к тому, что Союз кинематографистов не может функционировать должным образом, а также оценочное мнение, отражающее картину мира говорящего и его видение степени разрушения Союза кинематографистов «руины, ужасное состояние», сопровождающее утверждение С. О. Снежкина о факте доведения Д. Д. Месхиевым Союза кинематографистов до такого состояния, в котором он не может нормально функционировать, и усиливающее смысл этого утверждения. Также в указанном фрагменте содержится негативная информация в форме утверждения о фактах участия Д. Д. Месхиева в комбинациях с подставными фирмами. У суда не имеется оснований не доверять заключению эксперта, поскольку оно составлено в соответствии с требованиями ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности» и ГПК РФ; эксперт предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ; суду представлены документы, подтверждающие квалификацию эксперта; выводы эксперта мотивированы. Поскольку указанные сведения содержат информацию о неправильном, поведении истца в общественной жизни, о якобы совершенных истцом нарушениях действующего законодательства, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, имеются основания для признания их порочащими. В своих возражениях представитель ответчика указывал, что распространенные сведения соответствуют действительности, что подтверждается заключением конкурсного управляющего Санкт-Петербургской организации Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Санкт-Петербурга» Шалыго А. П., из которого следует, что в результате проведенного анализа сделок СпбО ООО «СК РФ» за весь анализируемый период была выявлены действия неустановленных лиц в отношении должника, не соответствующие законодательству РФ, что послужило причиной увеличения неплатежеспособности должника и причинило СПбО ООО «СК РФ» реальный ущерб в денежной форме. В результате вышеописанных действий СПбО ООО «СК РФ» утратило способность в полном объеме удовлетворить ущерб в крупном объеме. Кроме того, представитель ответчика указывает, что заключение конкурсного управляющего содержит сведения о преднамеренном характере банкротства СПбО ООО «СК РФ»; Согласно пп. 6 п. 2.5.1 отчета ООО «Агентство финансового аудита» от 01.12.2015 г. об оказанных услугах по экспертизе деятельности 00 «Союз кинематографистов Санкт— Петербурга», ЗАО «Дом кино», учреждения «Дом творчества кинематографистов „Репино“ работа руководства и юридической службы в части судебной защиты интересов Дома творчества ведется неудовлетворительно. За период с 2008 по 2014 г. в отношении ДТ „Репино“ в арбитражных судах было рассмотрено в общей сложности 23 исковых заявления, и все эти дела были проиграны; решения арбитражного суда обжаловались в единичных случаях. В делах с участием ООО „Курорт Девелопмент“ Дом творчества представляли привлеченные юристы, их действия в процессе указывают на возможный договорный характер процессов, поскольку юристы присутствовали не во всех заседаниях, работа по обжалованию решений проведена крайне неудовлетворительно. Данная ситуация создает прямую угрозу финансовому состоянию СК СПб, поскольку в процессы с участием ООО „Курорт Девелопмент“ привлечён сам СК СПб, который в случае недостаточности имущества ДТ „Репино“ вынужден будет оплатить его долги. Согласно пп. 4 п. 2.5.2 отчета представляет угрозу для СК СПб значительность суммы задолженности ДТ „Репино“ перед Месхиевым Д. Д. в случае предъявления им требований о возврате сумм займов, при этом вызывает сомнение экономическая целесообразность привлечения займов от Месхиева Д. Д. в силу отсутствия подтверждения реальности расходов, произведенных за счет этих займов. Кроме того, в ходе проверки было представлено большое количество различных вариантов договоров займа между Месхиевым Д. Д. и ДТ „Репино“, в т.ч. и повторных, которые подписаны обеими сторонами, однако денежные средства по ни.м согласно данным учета не поступали. Постановлением СО ОМВД по Курортному району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело №533549 от 08.02.2016 г., из которого следует. что „неустановленное лицо… заключив фиктивные договоры с фирмами однодневками… по поставкам угля в УДТК „Репино“, получило займы в ООО „Курорт Девелопмент“, ООО „Бета“ и от физического лица Месхиева Д. Д… искусственно увеличив кредиторскую задолженность предприятия…“Суд полагает, что доказательства, на которые ссылается представитель ответчика, не содержат сведений о вине именно Месхиева Д. Д. в банкротстве организации. Информация, изложенная в отчете ООО „АСТ-Аудит“, касается преимущественно взаимоотношений ДТ „Репино“ с ООО „Курорт Девелопмент“ и другими контрагентами, а не финансовой документации СИ60 00 „Союз кинематографистов Санкт-Петербурга“. Решениями Зеленогорского районного суда Санкт-Петербурга по делам №2-292/2015, №2-15/2016, №2-16/2016, №2-17/2016, №2-18/2016, №2-24/2016 установлено, что в 2012-2014 гг. Месхиев Д. Д. периодически предоставлял УДТК „Репино“ беспроцентные займы на срок до 01.01.2014 г., в связи с неисполнением ответчиком условий договоров денежные средства были взысканы в пользу Месхиева Д. Д., впоследствии его требования, основанные на остальных договорах займа, частично включены в реестр кредиторов Союза кинематографистов. Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту попытки завладения имуществом, находящимся на балансе УДТК „Репино“, возбуждено в отношении неустановленного лица, в настоящее время находится в производстве 2 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, предварительное следствие приостановлено на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. С учетом изложенного, подлежит удовлетворению требование истца о признании не соответствующими действительности, выраженными в форме утверждения о фактах, порочащие сведения о том, что „там была долгая, многолетняя и многоходовая комбинация с подставными фирмами…“, „он (Месхиев) разрушил городской Союз кинематографистов — сделал его банкротом“, опубликованные в №40 (762) от 21-27 октября 2015 года в газете „Псковская губерния“ и на интернет-странице газеты „Псковская губерния“. В соответствии с ч. 2 ст. 152 ГК суд обязывает учредителя средства массовой информации ООО „Свободное слово“ опубликовать опровержение порочащих честь и достоинство Месхиева Д. Д. сведений в форме сообщения о принятом по данному делу решении и публикации судебного решения в газете „Псковская губерния“, на интернет-странице газеты „Псковская губерния в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу. Статья 152 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет гражданину, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, право наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда. Компенсация морального вреда определяется судом при вынесении решения л денежном выражении. При определении размера компенсации морального вреда судам следует принимать во внимание обстоятельства, указаиньш в части 2 статьи 151 и пункте 2 статьи 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Если не соответствующие действительности порочащие сведения распространены в средствах массовой информации, суд, определяя раз.мер компенсации морального вреда, должен учесть характер и содержание публикации, а также степень распространения недостоверных сведений. При этом подлежащая взысканию сумма компенсации морального вреда должна быть соразмерна причиненному вреду и не вести к ущемлению свободы массовой информации. Определяя размер компенсации морального вреда, суд учитывает характер и содержание оспариваемых сведений, тираж газеты (5 500 экз.), и объем просмотра Интернет-страниц, на которых размещены оспариваемые сведения (7406 раз и 145 раз), личность истца, являющегося известным кинорежиссером и продюсерогм, заслуженным деятелем искусств РФ, и взыскивает компенсацию морального вреда в размере 10 ООО руб. На основании ст. 98 ГПК РФ суд взыскивает с каждого из ответчиков расходы по оплате государственной пошлины в равных долях — в размере 450 руб.Руководствуясь ст. 167, 194-199 ГПК РФ, суд решил:Признать не соответствующими действительности порочащие сведения о том. что „там была долгая, многолетняя и многоходовая комбинация с подставными фирмами…“, „он (Месхиев) разрушил городской Союз кинематографистов — сделал его банкротом“, опубликованные в №40 (762) от 21-27 октября 2015 года в газете „Псковская губерния“, на интернет-странице газеты „Псковская губерния“ и на интернет-странице газеты „Псковская губерния“ и обязать ООО „Свободное слово“ опубликовать опровержение порочащих честь и достоинство Месхиева Дмитрия Дмитриевича сведений в форме сообщения о принятом по данному делу решении и публикации судебного решения в газете „Псковская губерния“Взыскать со Снежкина Сергея Олеговича в пользу Месхиева Дмитрия Дмитриевича компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 450 руб. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью „Свободное слово“ расходы по оплате государственной пошлины в размере 450 руб. В удовлетворении остальной части иска — отказать.