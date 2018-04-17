В Великобритании начали проводить семинары с целью разъяснения новой системы таможенной декларации

В августе было объявлено о поэтапном запуске системы Таможенного декларирования (CDS), которая заменит существующую систему Таможенного декларирования Великобритании , одновременно с объявлением о запуске системы была анонсирована серия семинаров, пишут эксперты AVIAV.

Агентства по секторному управлению (АСМ), Британская Ассоциация Международных Перевозок (BIFA) и Управление (Ее Величества) по налогам и таможенным пошлинам (HMRC) объединяют усилия по предоставлению консультаций и рекомендаций для предприятий, пострадавших от внедрения CDS.

В заявлении говорится, что семинары были организованы в ответ на озабоченность по поводу готовности новой системы и призваны предоставить компаниям возможность полностью понять, что такое система Таможенного декларирования, почему она внедряется, как она будет влиять на их бизнес, и когда система будет полностью запущена.

«Переход на CDS знаменует собой самое большое изменение, влияющее на процессы, с помощью которых таможенные декларации управляются с момента введения системы CHIEF, которую заменит новая система, и которая необходима, чтобы позволить импортерам или экспортерам соответствовать недавно введенному Таможенному кодексу ЕС (UCC), — сказал Роберт Кин, генеральный директор BIFA.

«Существуют значительные различия между CHIEF и CDS и на данный момент все еще остаются вопросы о том, что потребуется от нашей отрасли», — сказал Питер Максвини, председатель ASM.

Максвини продолжил: «Эти семинары частично отвечают на вопросы, которые я получаю от наших клиентов, когда я посещаю заседания правительства, касающиеся Брексита и внедрения CDS.

»Семинары позволят понять эти различия и решить проблемы, с которыми сталкиваются компании, которые составляют таможенные декларации, которым потребуется время, чтобы скорректировать свои внутренние компьютерные системы для соответствия с CDS».

Семинары проводятся в нескольких местах по всей Великобритании в июне и июле, причем первый семинар состоится 12 июня 2018 года.

«Мы испытываем высокий спрос на свободные места, и мы рекомендуем каждому, кто хочет посетить эти высокоинформативные события, чтобы он зарегистрировался до 11 мая», — сообщил Максвини.

«Регистрация проста — отправьте нам электронное письмо с указанием вашего имени, адреса электронной почты и название вашей компании или организации, а также информацию о том, какое именно региональное мероприятие вы хотите посетить».

Участники могут зарегистрироваться, отправив письмо по адресу asm.org.uk на имя asm-bifa-hmrc-cdsseminar, а приглашения с полной информацией также будут разосланы на этой неделе.

Подробную информацию о других семинарах можно найти здесь