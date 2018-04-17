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Всего 6 объектов из 200 выдержали проверку на «Зимнюю вишню» в Волгограде
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Всего 6 объектов из 200 выдержали проверку на «Зимнюю вишню» в Волгограде 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Всего за полмесяца сотрудники региональных МЧС и прокуратуры проверили без малого две сотни общественных объектов Волгограда. Нарушения требований противопожарной безопасности были найдены в 186. Только в шести проверяющие не нашли нарушений. Сегодня, 17 апреля, в Общественной палате Волгоградской области прошло заседание, на котором обсудили первые итоги массовых проверок.
Первым с докладом о проведенных инспекциях вытсупил замначальника ГУ МЧС России по Волгоградской области Эльдар Киреев.
— На сегодняшний день проверено 192 объекта. Нарушения требований пожарной безопасности выявлены в 186 из них, — сообщил представитель волгоградского МЧС. — Основными нарушениями являются состояние путей эвакуации, неработоспособность систем пожарной сигнализации и пожаротушения, а также систем оповещения о чрезвычайной ситуации.
По словам Эльдара Киреева, главная причина сложившейся ситуации заключается в том, что с 2007 года МЧС оказалось в стороне от торговых центров. Специалистов чрезвычайного ведомства отстранили от выдачи техусловий, рассмотрения проектных документаций, строительства и ввода ТЦ и ТРК в эксплуатацию. Всё, что могут сегодня представители МЧС, — это проверять торговые центры один раз в четыре года и тушить полыхающие здания. Вся ответственность за противопожарную безопасность лежит на собственниках. Те в свою очередь, как показали проверки, предпочитают на безопасности экономить.
— Главная проблема заключается в том, что в случаях с торговыми центрами проектируются, грубо говоря, пустые коробки, — пояснил Эльдар Киреев. — После приемки объектов и ввода их в эксплуатацию, которые также проходят без участия МЧС, начинается зонирование площадей и наполнение их элементами инфраструктуры. Поскольку в России действуют так называемые «надзорные каникулы» и объекты данной категории являются малым бизнесом, МЧС не может контролировать качество используемых во время ремонта материалов.
Проверки торговых центров стартовали в Волгограде в конце марта
Разрешение на ввод в эксплуатацию торговых центров в Волгограде выдает Госстройнадзор. Он же следит за соблюдением требований противопожарной безопасности.
— Госпожнадзор планово может проверить торгово-развлекательные центры лишь в единичных случаях, в зависимости от риска возникновения чрезвычайной ситуации. Корректировки существующего законодательства необходимы, и региональные прокуратуры на местах сформулируют свои предложения и направят их для рассмотрения в Генпрокуратуру РФ, — рассказал сегодня начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры Волгоградской области Дмитрий Васютенко.
В первую очередь, уверен представитель прокуратуры, имеет смысл пересмотреть категории объектов и отнести ТРК, которые за день посещают тысячи людей, к объектам с очень высоким риском возникновения ЧС.
— Торгово-развлекательные комплексы и центры должны проверяться Госпожнадзором как минимум раз в год, но никак не раз в четыре года, — заявил представитель региональной прокуратуры. — Конечно, в Госстройадзоре работают квалифицированные люди, но думается, что специалисты ГУ МЧС России по Волгоградской области знают и могут контролировать противопожарное законодательство гораздо лучше. И если вносить какие-то изменения в законы, то они должны предусматривать привлечение специалистов Госпожнадзора, как и раньше, еще на стадии проектирования ТРК.
Из-за многочисленных нарушений суд первым в городе закрыл кинотеатр «Европы Сити МОЛЛ»
На прошедшую сегодня встречу с представителями надзорных органов в Общественную палату приглашали всех руководителей торгово-развлекательных центров и комплексов Волгограда. По факту на это общение отважилась только директор «Акварели».
— Сегодня из всех, кто зарабатывает на волгоградцах, только один пришел сюда, — подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты Волгоградской области Андрей Куприков. — Мое мнение: это хамство со стороны торгашей и неуважение к жителям Волгограда.
В числе не прошедших проверку оказались ТЦ и детские игровые комнаты
Итоги заседания и прозвучавшие на нем предложения будут направлены в Общественную палату РФ.
— Градостроительный комплекс требует наличия всех систем оповещения, пожаротушения, эвакуации, но на деле оказывается, что одно не работает, кто-то чему-то недоучен, третий попросту плюнул на это дело, — говорит Андрей Куприков. — У МЧС нет входа на объекты малого бизнеса, а прокуратура может реагировать только по факту, когда все погорели. В этой связи есть четкое ощущение, что не все в этой «консерватории» так, как надо. Все действия предпринимаются постфактум — после того, как трагедия уже случилась. Действующее законодательство должно быть изменено и ужесточено.
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