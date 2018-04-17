Cathay Pacific добавляет новую опцию для фармацевтических контейнеров

Как сообщает новостной портал AVIAV, авиакомпания Cathay Pacific начнет предлагать клиентам доступ к платформе с температурным контролем ThermoSafe PharmaPort 360 от компании Sonoco.

Cathay Pacific объявила сегодня, что она подписала контракт с компанией Sonoco ThermoSafe, которая позволяет фармацевтическим грузоотправителям арендовать контейнеры PharmaPort 360 непосредственно через Cathay Pacific Cargo.

Партнёры заявили, что платформа PharmaPort 360 использует запатентованную гибридную технологию для обеспечения точного контроля температуры.

После погрузки PharmaPort функционирует как активный контейнер с контролируемой температурой, который может работать как без дополнительного энергопотребления, так и с использованием компрессорных технологий для снижения тепловыделения.

«Гибридная технология PharmaPort позволяет работать от батареи значительно дольше, чем другие активные устройства, представленные на рынке и используемые для крупных воздушных грузоперевозок, а также устраняет необходимость в охлаждающих системах для дальнемагистральных перевозок», — объяснили партнеры.

«Кроме того, в PharmaPort установлена полностью интегрированная телеметрическая система, одобренная Федеральной авиационной администрацией, предоставляющая данные о полезной нагрузке и температуре окружающей среды в режиме реального времени, точно синхронизированные с местоположением GPS».