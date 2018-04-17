Какой народ является более древним украинцы или русские

За последние несколько лет отношения между двумя народами испортились так сильно, что даже родство уже всерьез ставится под вопрос. Мол, русские — это русские, а украинцы — это украинцы. И «точка». Причем что одни, что вторые пытаются доказать как народное старшинство, так и старшинство языковое. И, что любопытно, в доказательствах правоты часто теряются, «забываются» и замалчиваются весьма интересные факты.

Этническая общность

Восточные славяне с самого появления Киевской Руси составляли единую этническую общность. Этот факт, конечно, сейчас часто ставится под сомнение. Как и том, что наименование «Русь» относилось к небольшой территории Среднего Приднепровья. А затем, постепенно оно начало расползаться по землям, населенным восточными славянами. И получилось, что в Киеве и Новгороде, Полоцке и Смоленске, Владимире-Волынс

ком и Суздале жил один, русский народ. Причем народное единство не ставилось под сомнение даже тогда, когда Древнерусское государство распалось на отдельные княжества. И сомневались в этом и жители юго-западной части некогда Киевской Руси, попавшие под польско-литовску

ю власть.

В начале 60-х годов XVI-го века монах Исайя Камянчанин из Литовской земли отправился в Московскую. Он хотел попросить рукописный экземпляр Библии, чтобы издать ее на пользу «нашему народу христианскому рускому литовскому да и рускому московскому да и повсюду всем православным христианом».

В 1621 году Киевский митрополит Иов Борецкий составил антиуниатское произведение «Протестация». В нем он писал следующее: «Естественнее было и патриаху, и нам, и казакам действовать на стороне Москвы , с которой у нас одна вера и служба Божия, один род, один язык и общие обычаи». [С-BLOCK]

Спустя несколько лет он разработал план воссоединения Юго-Западной и Северо-Восточной Руси. Причем ему очень активно помогали в этом запорожские казаки. Предложение было отправлено в Москву. Но время было неспокойное, а Русское государство — слишком слабое. Поэтому план Борецкого воплотить в жизнь тогда не удалось.

Если покопаться в воспоминаниях Брацлавского воеводы Адама Кисиля, который воевал на стороне поляков во время восстания Богдана Хмельницкого, то можно обнаружить интересную запись. В письме архиепископу Гнезненскому он написал: «Кто может поручиться за них? Одна кровь, одна религия. Боже сохрани, чтоб они не замыслили чего-нибудь противного нашему отечеству». Таким образом, он выражал свое опасение, что Хмельницкому помогут московиты.

После тех событий полностью воссоединить Русское государство не удалось. К нему примкнули Левобережье, Смоленщина и Киев. А под поляками осталась Правобережная Украина Белоруссия . Но местное население тяготело к России . Вот тогда-то, по мнению многих историков, и началось насильное формирование украинской этничности. В общем, в ход пошла политика.

Чтобы удержать подконтрольные земли и обезопасить себя от возможных бунтов, польские магнаты решили искоренить русское население. Коренному населению запрещалось занимать государственные должности, а также сильно ограничивалась их свобода. Получилось просто: поляки — господа, русские — рабы. Этот проект был обнародован в 1717 году. Шляхта и католическое духовенство приняло его на «ура». Но это официально. На деле же, этот процесс был запущен давным-давно, еще в 16-м веке. Искусственно формировались понятия «Украина» и «украинцы». Их же противопоставляли России и русским (московитам).

Коренным жителям западной Украины устраивали промывку мозгов, доказывая, что они «недочеловеки». И изменить эту ситуацию можно было лишь двумя способами. Первый — отказаться от своих корней и «памяти предков». Так сказать, очиститься и стать поляком, принявшим католичество. Второй — смерть. Выбор не велик.

Из года в год, из десятилетия в десятилетия шла эта «работа». Ее результаты очевидны.

Что при Хмельницком, что сейчас активно поднимается вопрос о древности украинского языка. Мол, ему много столетий и раньше, во времена Киевской Руси, славяне говорили исключительно на нем. Да и вообще, это были даже не славяне, а некие «укры» — творцы никому не известной, но «великой» державы.

Сторонники данной версии почему-то умалчивают про один любопытный факт. Давно доказано (причем в тихие и спокойные времена), что украинский язык начал свое формирование ориентировочно во второй половине XVI-го века. В аккурат после знаменитой Люблянской унии (собственно, тогда же поляки и начали формировать самих украинцев, отделяя их от русских). Ведь именно тогда западно-русский диалект затрещал по швам. Белоруссия осталась принадлежать Литве , которая и повлияла на формирование современного белорусского языка. А малороссы (украинцы) попали под воздействие польского.

Собственно, именно польско-русский суржик и родил украинский язык, который, как губка, впитывал в себя новые слова. Поэтому-то в украинском так много именно польских слов. Например, «знов» — «опять», «зникать» — «исчезать», «уряд» — «правительство» и многие, многие другие. Под влиянием польского говора русские слова начали менять свой «окрас», становясь более полонизированным

и. Но, так уж получилось, что полностью изменить язык не удалось. И имеем то, что имеем. И не польский, и не русский. Украинский. Даже «мова» и та досталась от ляхов. И звучала она вот так: «Жолнире до Кыева прыихалы с тым интентом, аби впрод козаков, а за тым во вшисткой Украини русь выстынаты аж до Москвы». Эта фраза из «Львовской летописи» 1630 года. [С-BLOCK]

Но вместе с этим именно литературный русский язык не исчез. Его удалось сохранить церкви вплоть до Переяславской рады. Затем, пройдя тернистый путь становления, на свет появился Николай Гоголь — полтавчанин, который оформил классическую украинскую прозу.

А никакого «древнеукраиског

о», на котором, якобы, говорили жители Руси, не было. Иначе «Слово о полку Игореве» выглядело несколько иначе, а не так: Не лепо ли ны бяшет, братие, начяти старыми словесы трудных повестей о полку Игореве, Игоря Святославлича? Начати же ся той песни по былинам сего времени, а не по замышлению Бояню». Это самое начало «Слова».

А в Киеве на рубеже II-XII веков была написана «Повесть временных лет»: «Се повести времяньных лет, откуду есть пошла Руская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуду Руская земля стала есть». Написано-то на древнерусском, а не каком-либо другом языке.

Но все это оспаривается. Некоторые «историки» утверждают, что вся история была сфальсифицирован

а по приказу сначала Петра Первого, а затем и Екатерины Второй. Тогда исчез древнеукраинский язык, «Слово» и «Повесть» были переписаны, старинные документы поделаны, а и все археологические находки. Мол, искореняли москали как могли всю память о великих украх и их могучем государстве. [С-BLOCK]

Знаменитый чешский славяновед Любора Нидерле в 1924 году опубликовал монографию. Он застал гибель Российской империи, видел, как в очередной раз соседние народы пытаются вбить клин между великорусами и малорусами (кое-что напоминает, правда?). И Нидерле написал следующее: «И Белоруссия, и Украина, и Великороссия — даже если каждая из них получит свою политическую самостоятельност

ь, все же останутся частями единого народа… Слишком много общего еще и до сих пор связывает части русского народа между собой. И тот грешит против себя и славянства, кто насильно разбивает то, что сковали века».

Соглашаться с этим или нет — выбор каждого личного характера. Как и с тем, что украинская народность была сформирована искусственно польскими захватчиками, а русские объединились вокруг Москвы при попытках сбросить татаро-монгольск

ое иго.