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90 американских лекарств не попадут под санкции России
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90 американских лекарств не попадут под санкции России 

Sostav.ru 29 минут назад
Фото: Sostav.ru
depositphotos
Под запрет закупаемых в США лекарственных препаратов не должны попасть лекарства, которые не имеют аналогов в России. Таким образом, даже в случае введения Россией ответных санкций 90 препаратов из 1019 не перестанут ввозиться в нашу страну, сообщает РБК со ссылкой на председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.
«Давайте постараемся успокоить общественность, учитывая, что есть нормы прямого действия закона, которые предполагают не вводить ограничения на поставки лекарственных препаратов, которые у нас не имеют аналогов, либо мы не можем их поставить из других стран», — сказал Володин.
Ранее депутаты предложили ввести ответные санкции против США. Они разработали законопроект, запрещающий ввоз лекарств, сельскохозяйственной продукции и сырья из Америки и стран, поддерживающих санкции.
Список препаратов, сказано в законопроекте, рассмотрит правительство и примет решение о запрете, исходя «из того, что обязательно должен быть российский аналог, и возможность получать аналоги из других стран, которые не будут попадать под действие наших санкций».
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