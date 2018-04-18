90 американских лекарств не попадут под санкции России

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Вячеслава Володина. Под запрет закупаемых в США лекарственных препаратов не должны попасть лекарства, которые не имеют аналогов в России . Таким образом, даже в случае введения Россией ответных санкций 90 препаратов из 1019 не перестанут ввозиться в нашу страну, сообщает РБК со ссылкой на председателя Государственной Думы

«Давайте постараемся успокоить общественность, учитывая, что есть нормы прямого действия закона, которые предполагают не вводить ограничения на поставки лекарственных препаратов, которые у нас не имеют аналогов, либо мы не можем их поставить из других стран», — сказал Володин.

Ранее депутаты предложили ввести ответные санкции против США. Они разработали законопроект, запрещающий ввоз лекарств, сельскохозяйственной продукции и сырья из Америки и стран, поддерживающих санкции.

Список препаратов, сказано в законопроекте, рассмотрит правительство и примет решение о запрете, исходя «из того, что обязательно должен быть российский аналог, и возможность получать аналоги из других стран, которые не будут попадать под действие наших санкций».