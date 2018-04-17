Пельш предложил свернуть кинопроизводство в России

Топ-1: Россияне поставили рекорд по посещению театров, музеев и кино Валдис Пельш : Россияне поставили рекорд по посещению театров, музеев и кино в 2017 году. Численность посетителей театров в прошлом году составила 40 млн человек, музеи посетило 125 млн человек, российские фильмы посмотрело более 54,5 млн О чем это говорит? О том, что пора сворачивать кинопроизводство (особенно производство ремейков, поскольку буквально сегодня были опубликованы результаты другого статистического исследования, в ходе которого выяснилось, что россияне, в большинстве своем, ремейки старых фильмов не любят). Нужно заниматься развитием музейного дела! У них — Голливуд , у нас — «Музеинвуд». Так каждый останется при своих, а мы заработаем.

Топ-2: Интернет-магазины «недружественных» России стран предлагают обложить налогами Валдис Пельш: Интернет-магазины «недружественных» России стран предлагают обложить налогами. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний интернет-торговли.

Поскольку мы все понимаем, что компании интернет-торговли из дружественных России стран — это компании из Китая , нужно было так и написать: Ассоциация компаний китайской торговли. Давайте, все-таки будем откровенны друг с другом. Я лично, кстати, китайское люблю, поскольку дешево и качественно.

Топ-3: В Госдуму внесли законопроект об обязательном распределении студентов-бюджетников Валдис Пельш: В Госдуму внесли законопроект об обязательном распределении студентов-бюджетников. Для тех, кто учился по программе бакалавриата, срок работы составит четыре года. Студентам-специалистам придется отработать в государственном учреждении не менее пяти лет, а магистрам — не менее шести.

Тут нехватает нескольких пунктов. Депутаты, отработавшие в Госдуме один созыв, должны отработать на стройках страны 15 лет, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный ими народному хозяйству, два созыва — 30 лет, и так далее. Тогда, господа депутаты, все будет честно.

Топ-4: В Амстердаме показали первую «капсулу для самоубийств» Валдис Пельш: На выставке похоронной индустрии в Амстердаме показали первую «капсулу для самоубийств». Сама капсула имеет дизайн, который напоминает о космических полётах будущего. Изобретатели намерены достроить образец до конца года.

Я считаю, надо брать! Надо брать, привозить домой, и тогда можно будет решить основную проблему многих москвичей — приезд дальних или просто не очень любимых родственников (в особенности — тещи) из села. Мама, вот у нас тут новая соляная пещера! Не пройдете ли с дорожки? Берем, покупаем, дарим друг другу на Новый год.

Топ-5: В двух школах Красноярска ученикам разрешили приводить на уроки своих собак Валдис Пельш: В двух школах Красноярска ученикам разрешили приводить на уроки своих собак. Дети и животные вместе ходят на физкультуру и даже занимаются танцами. Выяснилось, что такой подход к образованию полезен для эмоционального и физического состояния ребят.

Вот! Единственная приличная, добрая новость этого дня! Да! Других нет!

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