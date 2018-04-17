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«Трусячный рай» и еще 20+ «шедевров» регионального маркетинга
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Америка решила помешать Трампу

«Трусячный рай» и еще 20+ «шедевров» регионального маркетинга 

Ридус 1 час назад
90-е прошли, а вывески в некоторых российских городах порой свидетельствуют об обратном. Ниже 28 живых доказательств.
Страшно? Если еще нет, тогда посмотрите нашу предыдущую подборку.
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