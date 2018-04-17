«Трусячный рай» и еще 20+ «шедевров» регионального маркетинга

90-е прошли, а вывески в некоторых российских городах порой свидетельствуют об обратном. Ниже 28 живых доказательств.

Страшно? Если еще нет, тогда посмотрите нашу предыдущую подборку.