Лидеры фармацевтического рынка обсудили разработку стратегии ФАРМА-2030

11 апреля 2018 года заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб принял участие в открытии форума IPhEB, а также в работе XI Всероссийского съезда травматологов-ортопедов.

Участники обсуждения отметили, что по результатам пятилетней работы можно с уверенностью утверждать, что российские компании укрепились во всех терапевтических направлениях. Так, в отрасль приходят международные инвестиции, активно реализуются новые проекты, фармацевтическая промышленность вошла в пятерку отраслей наиболее привлекательных для инвестирования и увеличила экспорт в 2017 году более чем на 30% (по сравнению с 2016 годом). По итогам общей дискуссии в качестве основных приоритетных направлений стратегии «Фарма-2030» были выделены такие направления, как: развитие производства субстанций, поддержка экспорта фармацевтической продукции, создание инновационных продуктов. Кроме того, речь шла и о мерах поддержки научных исследований и создании биоклеточных продуктов.

Развитие корпоративных среднесрочных и долгосрочных стратегий компаний должно коррелировать со стратегическими планами, которые будут внесены в стратегию «Фарма-2030

завершая сессию отметил Сергей Цыб.

В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург, замглавы Минпромторга России посетил производственную площадку компании „ГЕРОФАРМ“ в Пушкинском районе Ленинградской области . Общая площадь производственного комплекса, организованного по стандартам GMP — 11 000 м2. Сергей Цыб ознакомился с выполнением обязательств компании, принятых в рамках СПИКа, подписанного в декабре 2017 года на создание полного цикла производства жизненно необходимых лекарственных препаратов, в том числе препаратов и субстанций генно-инженерного инсулина и его аналогов. Помимо инсулина, на заводе будет организовано производство активных фармацевтических субстанций для оригинальных препаратов, направленных на лечение неврологических, офтальмологических заболеваний, климактерического синдрома. Совокупный объем инвестиций в строительство предприятия составит более 3,3 млрд рублей. Мощности завода (1000 кг субстанции инсулина в год), через несколько лет позволят полностью обеспечить потребность страны в препаратах инсулина, а также поставлять препараты на экспорт.

В настоящее время ведутся работы по созданию линии производства инсулинов, а запуск которой запланирован на конец 2018 года.