ООН: В ситуации с Telegram в РФ не были соблюдены стандарты в области прав человека

"В случае с шестью лицами, о которых идет речь, похоже, отсутствовали необходимые юридические гарантии, в частности, распоряжение суда, на основании которого мог быть совершен запрос о предоставлении ключей шифрования. Международные стандарты в области прав человека требуют наличие юридических гарантий и надзора", — сказал он.

В этой связи Колвилл напомнил о заявлении спецдокладчика ООН по свободе выражения мнения Дэвида Кея, который отмечал ранее, что предоставление шифров данных по решению суда может допускаться, только если они касаются отдельных случаев, при наличии судебного ордера для каждой отдельной ситуации и при соблюдении процедурных прав для граждан, а не в массовом порядке.

По словам представителя УВКПЧ, блокировка мессенджера является необычайно непропорциональной реакцией властей. «Блокирование сервиса сообщений Telegram для всех в России из-за разбирательства в отношении шести отдельных лиц совершенно явно является исключительно непропорциональным ответом (властей РФ)», — сказал он.

Колвилл при этом напомнил о похожей ситуации с запросом со стороны ФБР кодов для взлома шифрования телефонов Apple в связи с убийствами в американском Сан-Бернардино в 2016 году. Тогда Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн выступил с резкой критикой властей США , заявив, что, требуя данные шифрования, они «открывают ящик Пандоры», а результаты деятельности ФБР в этом случае могут негативно сказаться на правах человека миллионов людей по всему миру.

"Обсуждения вокруг шифрования излишне сфокусированы на одной стороне монеты безопасности, в частности, на его потенциале быть использованным для преступных целей во времена терроризма. Другая сторона этой монеты заключается в том, что, ослабляя защиту шифрования, можно создать большую угрозу для национальной и международной безопасности", — напомнил Колвилл слова главы УВКПЧ ООН.