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«МИР» объединяет: форум русскоязычных вещателей — из разных стран, но на одной волне
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«МИР» объединяет: форум русскоязычных вещателей — из разных стран, но на одной волне 

Мир24 1 час назад
В Москве прошел 4-й Международный форум русскоязычных вещателей. Более 200 участников, большинство из них — работники радио и телевидения. Приехали из разных городов России, из стран СНГ, Европы, Северной и Южной Америки, передает корреспондент «МИР 24» Наталья Дюжикова.
Со своими зрителями и слушателями они говорят на русском языке. Информационное пространство СНГ объединяет радио «МИР». Потенциальная аудитория — более 42 миллионов человек.
«Радио «МИР» вещает в трех государствах — в России, в Беларуси и Кыргызстане. И в ближайшее время «МИР» будет вещать и в республике Армения. В Ереване зазвучит радиостанция наша на частоте 93.7 FM», — рассказала заместитель директора радиостанции «МИР» Алена Шепетило.
Радио «МИР» объединяет не только города и страны, но и людей разных возрастов. На форуме участники много говорили о роли русскоязычного вещания в мире.
«Похоже, что до сих пор некоторым народам СНГ легче говорить между собой по-русски, нежели по-английски. Хотя английский универсальный язык, и на нем тоже нужно говорить, но все-таки по-русски говорят много», — отметил декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики Андрей Быстрицкий.
Исследователи из ВШЭ подсчитали: на русском языке в мире работают около 350 эфирных радиостанций. Это вдвое больше, чем было восемь лет назад.
«Если говорить о дальнем зарубежье, там очень большая география, очень большое число радиостанций. Причем, там гремучая смесь, иновещания других стран, с достаточно агрессивной политикой вещательной. Но это на русском языке идет», — сказал профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики Александр Шариков.
В дискуссиях приняли участие популярные ведущие и журналисты, главные редакторы и ученые. Точки зрения у всех разные, но цель одна: чтобы радиослушателям и телезрителям было интересно.
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