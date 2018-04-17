Ученые придумали, как определять подлинность меда

— Каждый образец излучает в инфракрасном диапазоне свой уникальный сигнал, по которому мы и определяем качественный состав меда, характерный для той или иной местности, — рассказал корреспонденту «РГ» заведующий лабораторией биоинженерии АлтГУ Максим Куцев. — Сегодня у нас уже есть обширная база данных, созданная с помощью инфракрасной спектрофотометрии. В ней около 600 спектров 69 образцов меда, из них 36 произведены в Алтайском крае , остальные из других регионов страны и даже Китая

При наличии такой базы в любой лаборатории можно провести анализ и установить, алтайский мед или нет. Необходимое оборудование есть в криминалистических, химических лабораториях, и оно доступно для производителей и потребителей.

— Алтайские пчеловоды давно пытаются решить проблему фальсификации меда. Сегодня на рынке до 60 процентов продукции — подделка, — пояснил замначальника Алтайпищепрома Александр Кондыков. — На Алтае просто не производят столько меда, сколько его продают, например, в Москве под видом «алтайского». Поэтому и необходимы инструменты, с помощью которых мы сможем защищать нашу брендовую продукцию.

Методика, разработанная алтайскими биоинженерами, отрабатывается в регионе уже несколько лет и доказала свою эффективность. По словам председателя краевого кооператива Юрия Богуславского, именно на ее основе удалось зарегистрировать наименование места происхождения алтайского меда.

Теперь ученые и чиновники добиваются регистрации метода спектрального анализа меда в Росстандарте, чтобы его могли использовать все пчеловоды Алтайского края, а также и других регионов страны. Это позволит защитить правильный мед от подделок.

"Тот, кто захочет написать на своей продукции «алтайский мед», должен будет иметь лабораторное заключение, подтверждающее место его происхождения. Мы планируем добиться того, чтобы без такого анализа невозможно было использовать наше брендовое название", — подчеркивает Александр Кондыков.

В перспективе алтайские ученые планируют разработать несколько разнообразных методов определения качества меда, чтобы в дальнейшем создать что-то вроде ГОСТа для правильного меда.