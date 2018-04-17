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В Судиславле мужчина сжег вещи бывшей жены
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В Судиславле мужчина сжег вещи бывшей жены 

АиФ Владимир 38 минут назад
Фото: АиФ Владимир
45-летний судиславец предстал перед судом за то, что сжег вещи бывшей супруги.
Инцидент произошел 4 января этого года. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он решил зайти в гости к бывшей жене и двум детям. Однако судиславец не застал никого дома. Тогда он решил доставить женщине неприятности: достал вещи из её шкафа и сжег в печи во дворе жилого дома.
Мужчина признал свою вину и частично возместил ущерб. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Костромской области, в течение полугода он будет отдавать в доход государства 5% заработка.
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