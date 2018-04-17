Сенаторы предложили изменить правила контроля за строительством

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово российские законодатели вновь обратили внимание на состояние нормативного регулирования в сфере контроля за соблюдением строительных правил и требований противопожарной безопасности.

Совете Федерации вчера состоялось уже третье по счету совещание по данной теме, в этот раз — с участием министра строительства и ЖКХ Михаила Меня . По его словам, действующие своды правил содержат достаточно требований к пожарной безопасности зданий. В частности, в них уже прописан порядок размещения детских площадок не выше второго этажа и не дальше 20 метров от эвакуационного выхода. Тем не менее в большинстве торговых центров — по разным оценкам, до 70 процентов — эта норма не соблюдается.

"Очевидно, что слабым звеном, влияющим на безопасность объектов, является контроль соблюдения требований нормативно-технической документации", — сказал Мень. Возвращаясь к пожару в «Зимней вишне», он добавил, что если бы правила были соблюдены, то масштаб случившегося был бы гораздо меньше. Кроме того, отметил он, есть данные о том, что два верхних этажа торгового центра «были просто самовольно достроены, то есть это был самострой», но контролирующие органы не обратили на это внимания.

Министр рассказал, что его ведомство не имеет контрольных функций в сфере строительства. Эти обязанности возложены на " Ростехнадзор с его территориальными отделениями и региональные службы стройнадзора — архстройнадзор, который подчиняется непосредственно губернатору". Главам регионов после трагедии в Кемерово были направлены письма за подписью Меня с требованием провести комплекс мероприятий по выявлению фактов нарушения требований нормативно-технической документации. Большего ведомство в пределах своих компетенций сделать не может и, судя по словам министра, не стремится выйти за рамки полномочий регулятора.

Контроль за соблюдением строительных правил должен быть централизованным

"Выстраивать из этого вертикаль в федеративном государстве, наверное, неправильно. Все-таки это должна быть зона ответственности губернатора", — считает министр. Но согласовывать назначение глав региональных контрольных органов минстрой готов.

Сенаторы в этом вопросе настроены более решительно. Глава комитета по обороне Виктор Бондарев считает, что контроль за соблюдением строительных правил должен быть централизованным, как в армии, где невозможно себе представить, чтобы какое-либо воинское подразделение не подчинялось центральному командованию. «Если мы начнем говорить о некой федеральной службе архитектурно-строительного надзора, это значит, что федеральный регулятор встает в жесткую сферу ответственности по данному вопросу. Мне кажется, что этот вопрос уже назрел и перезрел, надо к этому шагу переходить», — заявил председатель комитета по федеративному устройству Олег Мельниченко . «Надо создавать структуру, с которой можно спросить», — считает он.

Свои предложения сенаторы внесут в рекомендации заседания и передадут их в минстрой, сообщил Виктор Бондарев. Он также попросил ведомство дать ответ на инициативы парламентариев до 14 мая, чтобы на пленарном заседании 16 мая Совфед мог предметно обсудить дальнейшие действия по повышению качества контроля за соблюдением строительных норм.