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ФАС допустила снижение барьеров для иностранных инвестиций в порты и аэропорты
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ФАС допустила снижение барьеров для иностранных инвестиций в порты и аэропорты 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает возможным снизить административные барьеры для иностранных инвестиций в порты и аэропорты, следует из презентации ведомства об иностранных инвестициях в морские порты и аэропорты России.
"Целесообразно совместно с заинтересованными органами проработать механизмы возможного снижениния административных барьеров для иностранных инвесторов, намеревающихся осуществить инвестиции в хозяйственные общества, осуществляющие свою деятельность в морских портах и аэропортах Российской Федерации", — говорится в презентации.
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