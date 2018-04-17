ФАС допустила снижение барьеров для иностранных инвестиций в порты и аэропорты 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает возможным снизить административные барьеры для иностранных инвестиций в порты и аэропорты, следует из презентации ведомства об иностранных инвестициях в морские порты и аэропорты России.
"Целесообразно совместно с заинтересованными органами проработать механизмы возможного снижениния административных барьеров для иностранных инвесторов, намеревающихся осуществить инвестиции в хозяйственные общества, осуществляющие свою деятельность в морских портах и аэропортах Российской Федерации", — говорится в презентации.