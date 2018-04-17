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На рыбинском предприятии, выпускающем дорожную технику, изымают компьютеры
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На рыбинском предприятии, выпускающем дорожную технику, изымают компьютеры 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Из рыбинского завода «Раскат», который занимается производством дорожной техники, выносят компьютеры.
— Несколько людей в камуфляжной форме и в гражданской одежде вечером выносили с завода системные блоки, — рассказал очевидец Павел Добряков.
Как сообщили очевидцы, предприятие заподозрили в том, что оно использует нелицензионные программы. Компьютеры у работников забрали, чтобы проверить, так ли это. В случае, если на предприятии действительно использовали нелицензионное программное обеспечение, на ответственное лицо могут завести уголовное дело по статье «Нарушение авторских и смежных прав».
Предприятие недавно возродилось после банкротства
Предприятие недавно возродилось после банкротства. В прошлом году некоммерческое партнёрство «Высокоточные комплексы» решило проинвестировать в рыбинский завод асфальтовых катков 500 миллионов рублей. Благодаря этому предприятие расширило спектр выпускаемой продукции и увеличило число рабочих мест.
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