Электрошокер и газовый баллончик: феномен тюменской «Почты России»

По мне, « Почта России » — это что-то вроде феномена, который все ругают (за дело или по привычке), не скупясь на метафоры и брань, а с него — как с гуся вода. Еще «Почта России» напоминает российские «сословия» или лицемерие некоторых региональных властей. Объясняю.

Взять хотя бы Путина, который в свое время приезжал в Курган . Дома, расположенные на маршруте президента, с наружной стороны покрасили, а вот со стороны дворов оставили, как есть. И сейчас в Кургане улицы напоминают Луну с ее светлой и тёмной сторонами. Только вот светлая, увы, полна вранья, а тёмная — просто реальность с ее разрухой, бедностью и отчаянием.

Речь, конечно, не о Кургане, но «Почта России», по-моему, вписывается в эту концепцию. Вот вчера идем на парковку тюменского Главпочтампа: я смотрю на синие ГАЗельки и думаю, что на пресс-тур нас повезут именно на них (ну, чтобы прочувствовали атмосферу!). Обрадовалась и даже призналась коллеге из другого издания, что всегда мечтала прокатиться на почтовом транспорте (вообще люблю служебный транспорт, особенно с «ржавым» ретро-налетом). Ан-нет, поехали мы на ухоженных иномарках (тоже служебных), и не в полуразрушенные отделения (каких большинство), а в передовые (преимущественно после ремонта, причем капитального).

Я надеюсь, пресс-служба тюменской «Почты» дочитает мою заметку хотя бы до этого абзаца, в котором я хотела бы пояснить, что вовсе не намерена критиковать руководство организации. Вот сейчас как раз наоборот.

Мы знаем, что в «Почту России» по Тюменской области входит 425 отделений, расположенных как в городах, так и в сёлах. Директор тюменского филиала «Почты» Андрей Ершов рассказал, что, оказывается, у службы есть свое мобильное приложение, юзабилити которого позавидуют многие другие. Сама я никогда об этом почтовом прогрессе не слышала, но теперь меня переполняет энтузиазм и оптимизм. То есть технологии, традиционно не стоящие на месте, добрались и до «Почты России» (ну, или она до них), и разве это не прекрасно?

Кроме этого, в одном из передовых почтовых отделений на Свердлова нам презентовали систему видеообращений (или видеожалоб). Андрей Ершов лично записал псевдожалобу и отправил ее на рассмотрение специалистам, которые в скором времени должны будут ответить своему директору на вопрос «Ну, сколько можно стоять в очереди?!» Однако, несмотря на наличие современных технологий, клиенты «Почты России» продолжают по старинке оставлять пожелания/нарекания в письменной «Книге жалоб и обращений». Ничего, привыкнут и начнут действовать по новым стандартам. В основном, люди жалуются на то, что их посылки где-то потерялись, выражают недовольство сроками доставки или медленным обслуживанием.

Андрей Ершов, кстати, любит видеоформат. Вот, например, на его телефоне установлено мобильное приложение, которое позволяет в режиме онлайн следить за происходящим в любом из отделений тюменской «Почты России». Заходишь такой в ростелекомовское приложение, касаешься пальцем отделения №46, смотришь, что там творит персонал и как ведут себя клиенты. Хочешь — приближаешь картинку, хочешь — наслаждаешься масштабом. Это впечатляет (нам не спрятаться, за нами всегда следят).

На услуге «Почта Банк» я не буду останавливаться отдельно — просто потому, что ничего о ней подробно не узнавала. Скажу лишь, что Андрей Ершов заверил нас, что это не какие-то «быстроденьги», а вполне себе приличная опция, где кредиты выдают по рыночным условиям. Но хочу акцентировать ваше внимание на телеграммах, которые «Почта России» по Тюменской области больше не отправляет. Этим, по словам господина Ершова, занимается Ростелеком.

Что мне понравилось в презентации «переехавшего» и как надо отреставрированного отделения на Свердлова, так это мужской коллектив. Ей-богу, когда директор филиала с нотками гордости в голосе рассказывал об этой «почтовой редкости» (да, я сейчас о мужчинах, которые здесь в большинстве), мне даже самой стало как-то радостно за это маленькое достижение, что ли…

А потом мы все дружно сели в иномарки и поехали на Московский тракт, 103. Здесь открылось новое отделение «Почты России», куда перевели работать самых красивых и профессиональных сотрудниц (пока их пять). Представитель Калининской управы, который торжественно разрезал красную ленточку у входа, правильно подметил, сказав, что попал в «отделение будущего». Да, для «Почты России» это и правда «будущее». По крайней мере, для всех остальных отделений, до которых еще не добрались ремонтные бригады… Современный ремонт, системы видеонаблюдения и кондиционирования, терминалы, «Почта Банк» и великолепный персонал…

В общем, семимильными шагами, но «Почта России» внедряет новые технологии и улучшает условия труда для своих сотрудников. К сожалению, процесс этот долгий и трудный (но вы держитесь!). Пока единицы работают в достаточно комфортных условиях, другие вынуждены с утра до вечера батрачить в стенах, которые вот-вот рухнут. Контрастно. Тяжело. Но, видимо, временно? Хочется верить.

Андрей Ершов сказал, что за последние 1,5 года тюменские отделения «Почты» были оснащены новыми компьютерами с современным программным обеспечением. Правда, некоторые компьютеры все еще виснут, хотя в какой отрасли обходится без перебоев, да? А еще на складе без дела лежат 350 терминалов, и пока специалистам не удается их настроить… Но скоро и это должны исправить, вроде бы. Кроме того, руководство «Почты» лично тестирует спецодежду и обувь для подчиненных, чтобы понять, насколько та прочна и удобна. Даже в «Стальном характере» участвовали в почтовых ботах, а этого дорого стоит… И газовые баллончики для самозащиты выдают, и электрошокеры. И даже велосипеды — для комфортного передвижения (почтальон ведь одна из самых спортивных профессий!).