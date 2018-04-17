Золотые шайки: где спрятан самый необычный клад дореволюционной Москвы

Казалось бы, сокровища, спрятанные в сложное революционное время и бани, вещи не совместимые. Но только не в России ! Как ни удивительно, но громкая история одного из кладов Москвы связана с пользовавшимися невероятной популярностью общественными Китайскими банями, после революции переименованными в Центральные бани Москвы.

Сандунов против Хлудова

Как известно самыми известными общественными банями Москвы считаются Сандуновские бани. В конце XIX века их быстро растущая слава не давала покоя крупному купцу и фабриканту Хлудову, который решил создать в городе еще более шикарные бани. В народе их окрестили Китайскими по названию проезда, в котором они располагались. Уже в советские годы бани были переименованы в Центральные. Для удобства посетителей, не веря народной поговорке, что в «бане все равны» Хлудов к 1883 году выстроил два отделения бань: «дворянское» и «простонародное». На открытие новых бань съехалась вся богема города. Посмотреть было на что! Китайские бани поражали своих гостей шикарным убранством помещений, роскошной обстановкой и дорогой отделкой помещений. Примечательно, что накануне начала строительства на вопрос архитектора, какими Хлудов хочет видеть свои бани, тот ответил — «Сказочными». Заказ был выполнен точно по данной рекомендации. В банях были русские и финские парные, а также «турецкая зала». Все помещения бань оказались выполнены из красного дерева, отделанные узорами из сусального золота. Как и планировал Хлудов, его бани по роскоши превзошли знаменитые Сандуны. В них парились князья, купцы первой гильдии и даже генерал-губернатор с семьей. Здесь же располагалась первая в стране механическая прачечная, а также банкетный зал, гостиница, доходные номера и парфюмерный магазин с французскими духами.

Тайна золотых шаек