IT-гиганты подпишут «цифровую женевскую конвенцию»

Более 30 технологических компаний, включая Facebook и Microsoft , планируют огласить заявление, согласно которому они публично отказываются принимать участие в кибератаках, организованных правительством какой бы то ни было страны, пишет The New York Times

Речь идет об атаках на граждан и предприятия всех стран мира без исключения. Кроме того, компании обязуются оказать помощь любой стране, столкнувшейся с подобной атакой в киберпространстве, вне зависимости от ее причины — будь это мошенничество или геополитика.

В число согласных соблюдать разработанные принципы вошли также такие компании, как Oracle , Symantec, FireEye, HP, финская Nokia и испанская Telefonica.

Северная Корея, Россия и Как сообщает The New York Times, ряд компаний отказался подписать это соглашение, во всяком случае, сейчас. В их числе: Google Apple и Amazon. Нет среди тех, кто подписал документ, и компаний из таких стран, как Иран Китай , на которые в последние годы чаще всего возлагают ответственность за кибератаки.

Кроме того, по мнению издания, не все страны захотят поддержать это соглашение, поскольку указанные в нем принципы могут входить в противоречие с их — обычно секретными — планами по разработке кибероружия. Между тем представители Microsoft сообщили, что ранее ознакомили администрацию президента Трампа с положениями соглашения и не услышали никаких возражений.

Издание напоминает, что президент и главный юрисконсультант Microsoft Брэд Смит уже несколько лет пытается донести мысль о необходимости создания так называемой «женевской конвенции» в цифровом пространстве, которая установит правила поведения в киберпространстве.

Смит отмечает, что первыми поддержать подобную инициативу должны именно американские технологические компании, поскольку чаще всего их клиенты сталкиваются с кибератаками.

"Эта проблема стала гораздо больше, и я думаю, что за последние несколько лет мы поняли, что нам необходимо работать вместе и усиленнее", — сказал он.