В Беговом районе САО приступают к весенним посадкам деревьев и кустарников

В районе Беговой, как и во многих центральных районах города, нехватка зеленых насаждений. Тема озеленения улиц и дворов постоянно затрагивается на встречах главы управы с жителями.

Акция «Миллион деревьев» стартовала в 2013 году. С того времени было посажено в столице более двух миллионов деревьев и кустарников. Особое внимание уделяется озеленению дворовых территорий. А с 2014 года появилась возможность голосования в проекте «Активный гражданин».

В Беговом районе мероприятие по централизованной высадке деревьев и кустарников пройдет 22 апреля. Всего запланировано к высадке в этот день 15 деревьев и более 60 кустарников.

Наибольшее количество кустарников (в основном это чубушник венечный) будет посажено на улице Правды в возле дома 3/1. Также посадят такие виды кустарников, как сирень обыкновенная и кизильник блестящий.

Деревья будут высажены по адресам: ул. Правды, д.3/1; Ленинградский проспект, д. 33 к.6; Боткинский 1-й проезд, д. 6; Скаковая ул., д. 34 корпус 4 и Беговая улица, д. 2.