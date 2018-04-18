Глава Люберец проверил противопожарную безопасность на предприятии горокруга

Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в среду проверил противопожарную безопасность на одном из предприятий городского округа, он положительно оценил уровень безопасности, передает корреспондент « РИАМО в Люберцах».

В среду прошло выездное заседание некоммерческого партнерства «Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого района». Оно прошло в здании компании «Атеси» в городском округе Люберцы. Перед заседанием для его участников провели экскурсию по производству. Также глава вместе с сотрудниками «Мособлпожспаса» проинспектировал новую систему пожарного оповещения на предприятии.

«Это очень важно и полезно — проверять противопожарную безопасность. Здесь она на высоком уровне», — сказал Ружицкий.

В здании есть шесть эвакуационных выходов. Также здесь установили новую систему оповещения, она мигает и сообщает людям о необходимости покинуть помещение.

По словам президента некоммерческого партнерства «Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого района Сергея Шатилова, ранее отдел надзорной деятельности неоднократно выписывал компании штрафы, находя небольшие нарушения противопожарной безопасности.

Компания „Атеси“ занимается производством профессионального кухонного оборудования — грилей, печей, электроплит и другого. На рынке с 1991 года. Является поставщиком оборудования на чемпионат мира по футболу 2018.