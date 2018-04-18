Ещё
Глава Люберец проверил противопожарную безопасность на предприятии горокруга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Люберец проверил противопожарную безопасность на предприятии горокруга 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в среду проверил противопожарную безопасность на одном из предприятий городского округа, он положительно оценил уровень безопасности, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
В среду прошло выездное заседание некоммерческого партнерства «Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого района». Оно прошло в здании компании «Атеси» в городском округе Люберцы. Перед заседанием для его участников провели экскурсию по производству. Также глава вместе с сотрудниками «Мособлпожспаса» проинспектировал новую систему пожарного оповещения на предприятии.
«Это очень важно и полезно — проверять противопожарную безопасность. Здесь она на высоком уровне», — сказал Ружицкий.
В здании есть шесть эвакуационных выходов. Также здесь установили новую систему оповещения, она мигает и сообщает людям о необходимости покинуть помещение.
По словам президента некоммерческого партнерства «Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого района Сергея Шатилова, ранее отдел надзорной деятельности неоднократно выписывал компании штрафы, находя небольшие нарушения противопожарной безопасности.
Компания „Атеси“ занимается производством профессионального кухонного оборудования — грилей, печей, электроплит и другого. На рынке с 1991 года. Является поставщиком оборудования на чемпионат мира по футболу 2018.
РИАМО: последние новости
Бизнесмена, занимающегося убоем свиней в Рузском округе, оштрафовали за нарушения Специалисты проверили реконструкцию многофункционального комплекса «ГЭС‑2» в Москве Курс доллара на конец апреля может составить 63,2 рубля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня9
Россия нашла способ защититься от санкций368
Госдеп пригрозил применить силу против России457
США заявили об атаке «российских наемников»197
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение