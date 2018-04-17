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Учащиеся за рубежом сироты могут начать получать страховую пенсию до 23 лет
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Учащиеся за рубежом сироты могут начать получать страховую пенсию до 23 лет 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Обучающиеся за рубежом россияне могут начать получать пенсию по случаю потери кормильца. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение Госдумы группой сенаторов во главе с председателем Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерием Рязанским.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, который есть в распоряжении «Парламентской газеты», инициатива коснётся вопроса социального обеспечения граждан России, которое они получают после совершеннолетия при потере кормильца.
Авторы инициативы напоминают, что, согласно Конституции, в случае болезни, инвалидности или потере кормильца, его дети получают пенсию по случаю потери кормильца.
При этом сохраняют право на социальное обеспечение и после достижения ими 18 лет, в целях поддержки возможности получения образования.
Подобная норма распространяется на программы обучения в отечественных вузах на очных формах обучения или обучения за рубежом при условии, что гражданин был направлен туда в соответствии с подписанными Россией международными договорами.
Между тем, как подчёркивают сенаторы, Конституционный суд ранее уже указывал на то, что закон должен быть универсальным для всех россиян, вне зависимости от места их нахождения и способа поступления на обучение за рубежом.
В связи с этим авторы предложения выступили за исполнение соответствующего постановление Конституционного суда и предложили назначать страховые пенсии по случаю потери кормильца всем лицам, относящимся к такой категории, до достижении ими 23 лет.
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